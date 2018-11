Emmi Paajanen ryhtyi pääministerin avustajaksi – punkaharjulaislähtöisen Paajasen työt kestävät vaalikauden loppuun

Punkaharjun Hiukkajoelta kotoisin oleva Emmi Paajanen, 25, aloitti kaksi viikkoa sitten pääministeri Juha Sipilän eduskunta-avustajana.

Paajanen siirtyi eduskuntaan viestintätoimisto Tekiriltä, jossa hän työskenteli viestinnän suunnittelijana.

Paajanen kertoo, että hänelle soitettiin työmahdollisuudesta eduskunnassa ja häntä pyydettiin haastatteluun.

Työ on vaikuttanut mielenkiintoiselta ja työpaikkana eduskuntatalo viralliselta.

– Aiemmat työpaikkani ovat olleet rempseämpiä työyhteisöjä ja avokonttoreita, Paajanen toteaa naurahtaen.

Pääministerillä on valtioneuvoston kansliassa seitsemän erityisavustajaa ja hallinnollinen avustaja sekä eduskunnassa eduskunta-avustaja.

Kaikkiaan eduskunnassa on sata eduskunta-avustajaa.

