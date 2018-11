Savonlinnan demarit: Kaupungin talousarvioesitys ei pohjaudu todellisuuteen

Savonlinnan sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry moittii syyskokouksensa kannanotossaan, että

Savonlinnan demarit eivät hyväksy kaupungin talousarvioesityksessä olevaa henkilöstön voimakasta

vastakkainasettelua.

– Samalla, kun halutaan palkattavan uutta henkilöstöä, niin joitakin ollaan jo valmiita jopa irtisanomaan, 26.11. koolla ollut yhdistys moittii.

Kokouksessa keskustelua herätti eritoten esitys koulunkäyntiohjaajien vähentämisestä ja sen tuomasta vaikutuksesta.

– Koulunkäyntiohjaajilla on merkittävä työ olla päivittäin lasten koulunkäynnin tukena, joten heidän

ammattinsa aliarvostaminen on epäoikeudenmukaista. Ohjaajalla on työssään motivoiva, oppilaita tukeva

vaikutus, osana oppimista ja lasten kasvatusta.

Yhdistyksen mukaan Savonlinnan kaupungin henkilöstö on viime vuosina osallistunut omalla panoksellaan säästötalkoisiin.

Henkilöstöä on vähennetty kuntaliitoksien jälkeen hyvin voimakkaasti ja joidenkin hallintokuntien kohdalla

voidaan puhua jo alimitoituksesta.

– Kiitoksena tästä hienosta panoksesta heille on tarjota lomautukset, jopa irtisanomiset, maltillisen henkilöstön vähentämisen sijaan.

Savonlinnan demareiden syyskokous katsoo, että talousarviossa esitetyt henkilöstösäästöt aiheuttavat

voimakkaita negatiivisia vaikutuksia. Lomautusjaksot tulevat olemaan kestoltaan sellaisia, ettei niitä voida

toteuttaa ilman palveluiden heikentymistä. Säästöjen vaikutukset tulopohjaan, palveluiden tuottamiseen,

sekä kaupungin elinvoimaisuuteen ovat erittäin mittavia.

– Työllistämistoiminnan vaarantuminen on otettava vakavana uhkana, palkkatukityöllistämisen jäädessä

talousarvioesityksen toteutuessa kokonaan pois. Pitkäaikaistyöttömyyden hoitamattomuudesta

sakkomaksujen kohotessa suuriksi, koituu merkittäviä taloudellisia riskejä. Työttömyyden hoitamattomuus

tulee näkymään myös yhteiskunnallisten ongelmien lisääntymisenä. Nykyisellään työllistämistoiminta on

kehittynyt ja tätä voidaan pitää erityisen onnistuneena toimenpiteenä.

Erityisenä huolena demarit kokevat mahdollisesti toteutuvien opettajien lomautuksien aikana opetuksen

järjestämisen.

– Opettajien lomautukset tulee kohdentua opetustyön aikaan, ei kesälle. Järjestelyt tulevat

voimakkaasti rasittamaan sivistystoimen viranhaltijoita, sekä opettajien ammattikuntaa. Määräaikaisen

henkilöstön palkkaaminen ei myöskään ole mahdollista. Nämäkin seikat todentavat, ettei esitystä ole

pohdittu kokonaisvaikutusten kannalta.

– Talousarvioesityksessä näkyy selvästi se, ettei esityksen kannalla

olevilla päättäjillä ole tuntemusta yt-neuvotteluiden aiheuttamasta vaikutuksesta, eikä siitä kuinka

neuvotteluissa tulee edetä.

Kokouksen lopuksi todettiin, että kaupungin henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen on ollut yksi keino pitää

palvelut laadukkaina ja tehokkaasti tuotettuna.

– Talousarvioesityksessä henkilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä murennetaan. Päätöksen vaikutukset tulevat olemaan ovat korvaamattomia Savonlinnan kaupungille.