Talousvaikeudet eivÃ¤t vaikuta asukkaisiin – KesÃ¤lahden Vuokratalot Oy sulautuu ensi vuonna kaupungin taseeseen

Kiteen valtuusto päätti vuonna 2017, että talousvaikeuksissa painiva Kesälahden Vuokratalot Oy sulautetaan kaupungin taseeseen.

Suunniteltuun järjestelyyn liittyvät selvittelyt ovat parhaillaan käynnissä kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvisen työpöydällä ja arvion mukaan hän saa järjestelyyn liittyvistä päätöksistä esitykset valtuustolle keväällä toukokuun lopussa pidettävään kokoukseen.

Yhtiön tilanne on vaikea sillä velkaa on tällä hetkellä 2,8 miljoonaa euroa ja asuntojen käyttöaste alhainen. Yhtiöllä on yhteensä 159 asuntoa, joista kolmasosa on poistettu käytöstä.

– Käytössä on 103 asuntoa, joista vailla vuokralaista on lähes puolet eli kaikista yhtiön asunnoista vain vähän yli kolmannes on käytössä, Auvinen sanoo.

Vähäinen käyttöaste on yhtiön perusongelma, mutta velkaantumista vauhditti myös Pyhäjärventien kahden kerrostalon isot saneeraukset 2010-luvun alkupuolella.

Kaupunginjohtaja painottaa, että asuntoyhtiön velkaisuus ja tulevat järjestelyt eivät vaikuta asukkaiden tilanteeseen.

– Asiat järjestetään ja asukkaiden elämään vuokrayhtiössä tapahtuvat muutokset eivät vaikuta, Auvinen vakuuttaa.

