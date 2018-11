Raitin tÃ¤ydeltÃ¤ tunnelmaa – Punkaharjun Jouluraitilla aiempaa laajemmat bussikuljetukset

Punkaharjun Jouluraitti -tapahtuma täyttää perjantaina jälleen keskustaajaman jouluisesta tunnelmasta, tekemisestä ja myyntipisteistä.

Ohjelmassa on muun muassa talutusratsastusta ja kärryajelua, kaunista musiikkia sekä markkinameininkiä.

Pääjärjestäjänä toimivan Punkaharjun Yrittäjät ry:n mukaan lisäksi tarjolla myös hyvää ruokaa: sekä perinteisiä jouluisia makuja että etiopialainen pop up -ravintola.

Tapahtumaan on osallistumassa suuri määrä alueen yrittäjiä.

Taajamassa keskeisinä toiminnan paikkoina ovat torialue, Punkaharjutalo, Kuusitien liikekeskus, Riitmotti ja Harjun Kirppis, helluntaiseurakunnan tilat.

Lisäksi esimerkiksi Rauta-Pasit ovat avoinna normaalia pidempään.

Tapahtuman avaus pidetään torialueella kello 17. Tuolloin sytytetään myös valot joulutähteen.

Pullaposken perinteinen puurotarjoilu alkaa jo iltapäivällä kolmelta ja kestää iltakahdeksaan.

Tänä vuonna tapahtumassa on panostettu aiempaa enemmän myös kuljetuksiin.

Uutta on se, että ylimääräinen bussikuljetus järjestetään tapahtumaan myös Kerimäeltä. Kuljetukset hoitaa Matka-Kosonen.

Bussi lähtee Kerimäeltä Kososen varikolta kello 16. Paluubussi Kerimäelle lähtee tapahtuman päätyttyä noin kello 20. Kyyti kustantaa parin euron verran.

Tapahtuman aikana bussi kiertää useaan otteeseen myös läntisemmän Punkaharjun ravintoloissa, joissa on tapahtumaan liittyviä erikoistarjouksia.

Mukaan ovat lähteneet Hiekkalahti, Harjun Portti ja Paviljonki.

