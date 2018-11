Jouni Pennanen on KesÃ¤lahden vuoden yrittÃ¤jÃ¤â€‰â€“â€‰Marko Koskinen jatkaa yrittÃ¤jÃ¤yhdistyksen puheenjohtajana

Kesälahden Yrittäjät ry palkitsi syyskokouksessaan Vuoden yrittäjänä Sähkö ja Kone J. Pennanen Oy:n yrittäjän Jouni Pennasen.

Valintaperusteina oli muun muassa kehittäminen, jota yrittäjä on tehnyt sekä itsensä, henkilökuntansa että yrityksen toiminnan suhteen.

Pennanen on myös osoittanut yhteiskuntavastuun kantamista perustuen nuorten työllistämiseen ja työharjoittelupaikkojen järjestämiseen.

Jouni Pennanen on kehittänyt yritykseensä monialaisen toimintarungon, jonka puitteissa hän toimii ahkerasti ja asiakaspalvelulähtöisella otteella.

Kesälahden yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Marko Koskinen. Hallituksen muut jäsenet ovat Arvo Ketolainen, Mika Laukkanen, Petri Mikonsaari, Kati Pennanen, Riina Rissanen ja Jaakko Uuksulainen.