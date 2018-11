PÃ¤Ã¤kirjoitus: Vaalit eivÃ¤t sytyttÃ¤neet

Seurakuntavaalit eivät innostaneet ihmisiä uurnille. Savonlinnan ja Kiteen seurakunnissa äänestysprosentit laskivat tuntuvasti.

Savonlinnassa tultiin alas 14,6 prosentista 12 prosenttiin, ja Kiteellä syöksy oli suurempi: 17,4 prosentista 13,9 prosenttiin.

Syitä on varmasti monia, ja yksi todellinen syy on, etteivät seurakunnalliset asiat jaksa kiinnostaa, vaikka valtaosa suomalaisista kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon. Moni on kirkon jäsen tavan vuoksi, ja suhde seurakuntaan ja kirkkoon voi olla etäinen. Sen vuoksi ei myöskään iske palo vaikuttamiseen kotiseurakunnassaan.

Luultavasti äänestämättömyyteen löytyy myös teknisiä syitä. Lähimainkaan kaikki kirkon jäsenet eivät halua äänestää ennakkoon, vaan odottavat vaalipäivää vaalikahveineen.

Näissä vaaleissa niin Kiteellä kuin Savonlinnassa oli vaalipäivänä vain yksi äänestyspaikka, ja se oli keskuskaupungeissa. Esimerkiksi Puruveden pitäjiltä Kesälahdelta voi tulla 30 kilometrin äänestysmatka, koska äänestämiseen ei ollut mahdollisuutta omassa kappeliseurakunnassa.

Sama ilmiö on Savonlinnassa: Savonrannalta tulee Savonlinnan herkästi 60 kilometriä tai enemmänkin. Se on aika pitkä äänestysmatka.

Äänestäminen vaikeus nousi esiin vaalien alla Rantasalmella, joka oli näissä vaaleissa ensimmäisen kerran Savonlinnan kappeliseurakunta. Rantasalmelaisia yllätti tieto, että varsinaisena vaalipäivänä ainoa äänestyspaikka on Savonlinnan seurakuntakeskus. Moni havahtui asiaan vasta sen jälkeen, kun ennakkoäänestys ehti päättyä.

Seuraavissa vaaleissa seurakuntien kannattaa miettiä äänestyspaikat uusiksi. On kohtuullista, että kappeliseurakunnista löytyy viralliset äänestyspaikat myös vaalipäivänä. Se antaa viestin, että kappeliseurakunnat ovat tärkeitä emoseurakuntiensa kyljessä.

Janne Tiainen