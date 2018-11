Savonlinnan seurakunnan johtava kanttori Minna Raassina on valittu Suomen Kanttori-urkuriliiton puheenjohtajaksi

Suomen Kanttori-urkuriliiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2020 on valittu johtava kanttori Minna Raassina. Valinnan teki Kanttori-urkuriliiton valtuusto kokouksessaan keskiviikkona Helsingissä.

Minna Raassina on työskennellyt Savonlinnan seurakunnassa vuodesta 2006 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Suomen Kanttori-urkuriliiton valtuustossa ja AKIn yhdenvertaisuustyöryhmässä.

– Tärkeimpänä asiana näen kanttoreiden työssäjaksamisen ja siihen liittyen liiton työskentelyn kohti parempaa työelämää, sanoo Kanttori-urkuriliiton vastavalittu puheenjohtaja Minna Raassina.

Valtuusto suoritti myös hallituksen täydennysvaalin erovuoroisten tilalle. Hallitukseen valittiin jatkokaudelle Markku Hekkala ja uutena jäsennä Anna Marte. Heikki Ali-Löytyn ja Keijo Piiraisen vuonna 2018 alkanut kausi jatkuu vuoteen 2019 saakka. Hallituksen varajäseniksi vuodelle 2019 valittiin Pia Bengts, Hanna-Riikka Inkeroinen ja Johanna Laasio.

Suomen Kanttori-urkuriliitto on 111-vuotias kanttoreiden ammattiliitto. Liiton jäseninä on 85 prosenttia evankelis-luterilaisen kirkon kanttoreista sekä lukuisa joukko eläkeläisiä ja opiskelijoita. Liiton tarkoituksena on valvoa jäsentensä taloudellisia, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, neuvotella ja tehdä sopimuksia jäsentensä palvelussuhteen ehdoista sekä edistää ammattikunnan keskinäistä yhteyttä.