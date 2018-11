OP Suur-Savon johto tulee Punkaharjulle tÃ¤nÃ¤Ã¤n – keskustelutilaisuus pankkitilanteesta

Punkaharjulla pidetään tänään kello 18 alkaen avoin yleisö- ja keskustelutilaisuus OP Suur-Savon Punkaharjun konttorin tilanteesta.

Paikka on Punkaharjutalon vanha valtuustosali, ja tilaisuuteen ovat tulossa OP Suur-Savon toimitusjohtaja Jari Himanen ja asiakkuuspäällikkö Varpu Termonen.

Tilaisuuden järjestäjiä ovat Punkaharjun Yrittäjien lisäksi Punkaharjun Pitäjäyhdistys, Punkaharjun Eläkkeensaajat ja Eläkeliiton Punkaharjun yhdistys.

Keskustelutilaisuus järjestetään, koska Punkaharjulla ollaan pettyneitä OP Suur-Savon ilmoitukseen lakkauttaa Punkaharjun konttori joulukuun alusta lähtien.

Pankki kävi syksyn aikana yhteistoimintaneuvottelut, ja niiden seurauksen Punkaharjun konttori päätettiin sulkea. Yt-kierroksen päätteeksi Osuuspankki päätti säilyttää palvelutasonsa kaupunkikonttoreissaan, mutta supistaa aukioloa maaseudulla.

Punkaharjun Yrittäjien puheenjohtaja Ruth Lähdeaho-Kero on pahoillaan pankin äkkinäisestä ilmoituksesta. Hän sanoo, ettei päätöstä oikein purematta niellä.

– Toivomme, että meille kerrotaan silmästä silmään, miksi pankki on tällaisen päätöksen tehnyt ja miksi näin hätäisellä aikataululla.

– Koska osuuspankki on osuusliike eikä liikepankki, täytyy löytyy perusteluja, miksei omistajia kuunnella.