EtelÃ¤-Savon menestyneimmÃ¤t raviurheilijat palkittiin â€“ Punkaharjun Camri Vuoden nopein suomenhevonen

Vuoden parhaat saivat palkintonsa perjantaina Mikkelin raviradalla järjestetyssä gaalassa.

Punkaharjun Camri palkittiin Vuoden nopeimpana suomenhevosena.

Savonlinnalainen Maiju Kupiainen puolestaan palkittiin Etelä-Savon Hevosenomistajien stipendillä. Hän on 17-vuotias lukiolainen ja harrastanut ratsastusta pienestä pitäen. Valmentajansa Jenni Vattulaisen mukaan Maijun käytös tallilla on esimerkillistä, ja hän on omalla hyvällä toiminnallaan erinomainen malli pienemmille ratsastajille.

Huimasti tänä vuonna menestynyt Ranch Kelly palkittiin vuoden nopeimpana ja voitokkaimpana lämminverisenä.

Tamman treenari Anne Luttinen sai vuoden valmentajan tittelin.

Vuoden voitokkain suomenhevonen on Juiseri, sen valmentaja Camilla Vihanto sai myös toimittaja Antero Heikkisen stipendin.

Vuoden ohjastajan tittelin nappasi Jani Ruotsalainen.

Palkitut:

Vuoden ohjastaja – Jani Ruotsalainen

Vuoden valmentaja – Anne Luttinen

Vuoden montéohjastaja – Janita Antti-Roiko

Vuoden tulokas – Eini Nevalainen

Vuoden voitokkain suomenhevonen – Juiseri

Vuoden nopein suomenhevonen – Camri

Vuoden voitokkain lämminverinen – Ranch Kelly

Vuoden nopein lämminverinen – Ranch Kelly

Paras 3-v lämminverinen – Effronte Photo

Paras 4-v lämminverinen – Lewis Li

Paras 4-v suomenhevonen – Kaappi

Paras 5-v suomenhevonen – Turelius

Vuoden nopein B-poni – Smedens Andiamo

Vuoden nopein A-poni – Thorvald

Vuoden voitokkain raviponi – Ailan Moona

Vuoden poniohjastaja – Maria Kiukas

Antero Heikkisen stipendi – Camilla Vihanto

Etelä-Savon Hevosenomistajien stipendit – Oona Lautiainen ja Maiju Kupiainen

Kunniamaininta – Janne Räisänen (amatööriohjastajien Suomen mestari)

Kunniamaininta – Raija Lindström (pitkäaikainen ravien kahviotyöntekijä)

Kunniamaininta – Helen Kontturi (Raviliiga Jukureiden kimpanvetäjä)

Kunniamaininta – Diktaattori (montén Suomen mestari)