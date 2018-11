Punkaharjun Kilpi Oy on Vuoden yritys 2018 Punkaharjulla – tunnustus myÃ¶nnettiin yrittÃ¤jien pikkujouluissa lauantai-iltana

Punkaharjun Kilpi Oy on Vuoden yritys 2018 Punkaharjulla. Punkaharjun Yrittäjien valitsema Vuoden Yritys 2018 palkittiin yrittäjien pikkujoulujuhlan yhteydessä lauantai-iltana.

Valinnassaan Punkaharjun Yrittäjien hallitus kiinnitti huomiota yhtiön tasaiseen, omarahoitteiseen kasvuun ja erinomaiseen kannattavuuteen sekä yhteistyöhön muiden paikallisten yrittäjien kanssa. Punkaharjun Kilpi pitää matalaa profiilia, vaikka toiminta saa merkittävästi kiitosta asiakkailta.

Vuonna 2000 Jani Lahtinen ja Kaisa Lahtisen vanhemmat ostivat Punkaharjun Kilpi Oy:n liiketoiminnan silloiselta omistajalta. Vuosien aikana yhtiön toiminta on muuttunut ja laajentunut täysin eri urille ja kilpien kaiverrus on vain pieni osa yrityksen nykyistä toimintaa.

Punkaharjun Kilpi on erikoistunut valmistamaan täydellisen koneen osia, pieninä sarjoina tai yksittäisinä kappaleina. Tuotanto on viritetty vastaamaan pienten sarjojen valmistamiseen liittyviin haasteisiin. Yrityksessä on kehitetty omia menetelmiä ja työkaluja, joilla komponentteja voidaan valmistaa kerralla, ilman valmistustarkkuutta heikentäviä työkalun vaihtoja. Täsmällistä ja mittatarkkaa laatua toimitetaan niin elektroniikka-, sairaala- ja laboratoriolaitteisiin kuin kone- ja laitevalmistajille sekä veneteol-lisuuteenkin.

Yrityksen investoinnit on tehty omarahoitteisesti eli liikevoitto on käytetty niin konekannan kuin tuotantotilo-jen uusimiseen ja laajentamiseen. Yhtiö on velaton. Punkaharjun Kilpi on paikallisille teollisuusyrityksille tärkeä yhteistyökumppani. Myös ympäristöasiat on huomioitu Punkaharjun Kilpi Oy:n toiminnassa ja kaikki työstöprosessista yli jäävä materiaali kierrätetään.

Punkaharjun Kilpi Oy

– Alumiini-, muovi- ja metalliosien työstäminen ja kokoonpano.

– Täysin varustetut kontit vaativaan varastointiin mm. nestemäisten ja vaarallisten aineiden säily-tykseen

– Sellu- ja puunjalostusteollisuuden koneiden kunnossapito- ja huoltotyöt

– Kaiverrustyöt

– Työntekijöitä 13 vuonna 2018.

– Liikevaihto vuonna 2018 noin 1,8 miljoonaa euroa.

