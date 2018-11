Marjaana Pajunen on Etelä-Savon Vuoden 2018 maa- ja kotitalousnainen

Marjaana Pajunen Juvalta on Etelä-Savon Vuoden 2018 maa- ja kotitalousnainen.

Pajunen on aktiivisena talkoolaisena mukana lähes kaikessa, mitä Kaskiin kylällä tapahtuu. Hänen ansiokseen voidaan lukea, että kylällä on paljon vakituisia asukkaita ja kesäasukkaita yhdistävää toimintaa.

Kunniamaininnan myönsi Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset. Yhdistyksen mukaan Pajunen innostuu nopeasti asioista, jotka voivat kehittää Kaskiin seutua.

– Jos muilta meinaa loppua aika ja kyläyhteisölle tärkeät asiat uhkaavat jäädä tekemättä, tarttuu Marjaana toimeen. Hänellä on myös taitoa ja tarmoa aktivoida toisia mukaan kehitystoimintaan.

Vuosina 2016-2018 Marjaana Pajunen toimi kyläläisten yhteyshenkilönä hankkeessa, jossa selvitettiin valtakunnallisesti arvokkaan Kaskiin viljelymaisema-alueen nostamista maisemanhoitoalueeksi. Projektityön tuloksena valmistui Kaskiin maisema-alueen hoito– ja käyttösuunnitelma. Vaikka varsinaiseksi maisemanhoitoalueeksi hakeutumisesta luovuttiin, jatkuu hoitotyö kyläläisten omin voimin mm. kylänrajakylttejä suunnitellen.

– Kaskiissa järjestettiin paikallisten yhdistysten voimin kesäjuhlat neljänä kesänä 2014-2017 ja perinne on toivottavasti jatkumassa ensi kesänä. Marjaana on huolehtinut kesäjuhlissa tärkeästä tehtävästä, hänen vastuullaan on ollut pitkälti tapahtuman taloudenpito ja rahaliikenne.

Kaskiinseudun maa- ja kotitalousseuran toiminnassa Marjaana Pajunen on ollut mukana jo lapsesta saakka. Seuran hallituksen puheenjohtajana hän toimi vuosina 1995 – 2007. Puheenjohtajakauden jälkeen hän siirtyi rahastonhoitajaksi ja toimii siinä virassa edelleen. Omalla kylällä aktiivina toimimisen ohella Hänellä on ollut useita kuntatason luottamustehtäviä.

Tunnustus luovuttiin Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokouksessa lauantaina Pieksämäellä Partaharjun toimintakeskuksessa. Vuoden Maa- ja kotitalousnainen valinta tehtiin nyt jo kahdennentoista kerran.

Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet: 2017 Pirjo Lahikainen Kangasniemi, 2016 Taina Harmoinen Anttola (Mikkeli), 2015 Eeva Turunen Kerimäki, 2014 Jaana Hottinen Heinävesi, 2013 Soili Montonen Ristiina (Mikkeli), 2012 Marketta Tyrväinen Pieksämäki, 2011 Marjatta Valkonen Kangasniemi, 2010 Mirja Lignell Sulkava, 2009 Kirsi Paasonen Ristiina, 2008 Leena Toiviainen Kerimäki ja 2007 Leila Lehtinen Mikkeli.

Samassa kokouksessa nimettiin myös Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisemateko 2018. Se on Etelä-Savossa Pieksämäen Iso-Pappilan puistopuutarhan kunnostaminen ja nimeäminen Sylvi Kekkosen puistoksi. Etelä-Savon Vuoden maisemateko valittiin nyt neljättä kertaa ja teemana oli ”Laita hyvä kiertämään”.