Riku Tolosesta KiPan uusi kakkospelinjohtaja – Kiteen Pallon superpesismiehistö on nyt kasassa

Kiteen Pallon superpesismiehistö on nyt kasassa, kun seura pestasi kakkospelinjohtajaksi Riku Tolosen ja huoltajaksi menneelläkin kaudella samoja hommia hoitaneen Seppo Jokisen.

Tolonen on Sotkamon Jymyn kasvatti. Hänellä on takana pelaajaura Jymyssä ja Puijon Pesiksessä. Erilaisten vammojen takia pelaamisesta oli kuitenkin luovuttava ja viime vuosina hän on keskittynyt valmennushommiin.

Valmentajana hän on käynyt Sotkamossa läpi kaikki junioriportaat. Kuluneella kaudella hän oli Jymyn ykkössarjajoukkueen pelinjohtajana ja tuli pesiskansalle tutuksi myös Joensuun Itä-Länsi –tapahtumassa, missä hän toimi voitokkaasti Idän A-poikien ykköskäskijänä.

Kiteen Pallossa Tolonen saa suuren valmennusvastuun. Hän tulee vastaamaan superpesisjoukkueen lajivalmennuksesta ykköspelinjohtajana jatkavan Raimo Braggen kanssa. Talviharjoittelu on pitkältä hänen hoteissaan.

– Tämä on hieno uusi etappi valmentajan urallani. Olen otettu, kun minua kysyttiin tehtävään ja pääsen tekemään työtä joukkueessa, joka on minunnäköiseni, 27-vuotias Tolonen iloitsee ja myöntää kurkottelevansa vieläkin korkeammalle. Seuraava tavoite on saada ykköspelinjohtajan status.

Tolonen edustaa uutta sukupolvea, joka tuo valmennukseen ja pelinjohtoon uutta perspektiiviä hyödyntämällä nykytekniikan suomia mahdollisuuksia. Silti hän uskoo pärjäävänsä hyvin ”vanhan liiton” Raimo Braggen kanssa.

– Tärkeää on saada kesän peleissä molempien vahvuudet esille. Voin oppia Ramilta uusia asioita ja Rami voi oppia niitä minulta, hän kiteyttää ja sanoo olleensa viuhkassa ”yllättävän ramimainen”.

Hannes Pekkinen ja Samu-Kalle Varonen luonnehtivat Tolosen pestaamista nappivalinnaksi.

Heidän kokemustensa mukaan nykypesiksessä pelien analysointi ja vastustajien tarkka ruotiminen ovat niin tärkeitä juttuja, ettei niitä yksikään huipulle tähtäävä joukkue voi sivuuttaa olankohautuksella.

KiPan valmennuspaketti on nyt täysin valmis, sillä fysiikka-, mentaali- ja ravitsemuspuolenkin osalta asiat ovat hyvällä tolalla Kuntokeskus Viilingin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen ansiosta.

Joukkueella on fysiikkatreeneissä käytössään Go Flow –harjoitusohjelma, jollaista muilla joukkueilla ei vielä tiettävästi ole.

Ville Hämäläisen mielestä entiset keinot on käytetty loppuun ja oli keksittävä uutta. Hän toivoo, että uudenlaisilla treeniohjelmilla saadaan pienennettyä loukkaantumissumaa, joka on vuosikaudet ollut KiPan riesana.

– Ei ole ollenkaan hyvä asia, jos joukkueessa on vain pari pelaajaa, jotka pystyvät pelaamaan koko kauden ilman loukkaantumishuolia, hän kiteyttää.

Pekkisen ensikokemukset Go Flowsta ovat hyvät.

– Ihan mukavaa ja mielekästä vaihtelua perinteiseen harjoitusohjelmaan, mikä tuntui kropassakin heti ensimmäisten treenien jälkeen, hän kuvaili tuntojaan.

Niin Pekkinen kuin Varonen uskovat KiPalla olevan kasassa joukkue, jolla on täydet mahdollisuudet päästä välieräpeleihin ja nousta jopa mitalille asti jo ensi kesänä, vaikka joukkueen keski-ikä on vain 23,8 vuotta.

Ensimmäisen kerran KiPan uusiutunut joukkue nähdään tositoimissa SM-hallisarjan peleissä, joissa se kohtaa 3. helmikuuta Joensuun Mailan ja 9. maaliskuuta Siinlinjärven Pesiksen. Kumpikin ottelu pelataan Joensuun hallissa.

Hallisarjan lopputurnaus järjestetään 16.-17. maaliskuuta Kuopiossa, minne pääsee kunkin alkulohkon paras joukkue.