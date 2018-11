Kesälahden Kulttuuriseuran juhlissa ei tarvittu vieraita tähtiä – nelikymppisiä juhlittiin tasokkaasti omin voimin

Toinen toistaan taidokkaampia, iloisia ja kaihoisia musiikkiesityksiä. Historiikki, joka tempaisi yleisön mukaan. Lämpimiä jälleennäkemisiä. Ja taas uusi kirja.

Tätä kaikkea oli Kesälahden Kulttuuriseuran 40-vuotisjuhla viime lauantaina.

Monikaan maaseutupitäjä ei voi ylpeillä omalla kulttuuriseuralla. Kesälahti voi, ja aiheesta.

– Kesälahden Kulttuuriseuran tarina on mykistävä. Seura on merkinnyt vuosikymmenten aikana monipuolista kulttuuritarjontaa, mutta myös kesälahtelaisuuden rakentamista. Se on yhteisöllisyyttä, mitä tarvitaan, tiivisti lopputerveisissään Olavi Saarelainen.

Saarelainen on mies, jota seuran musiikkijaostoa vetävä Anne Lindeberg-Piiroinen kuvasi juhlassa ”ensimmäiseksi kulttuuriseuran ruumiillistumaksi”.

Olavi Saarelainen oli Kesälahden kunnanjohtajana vuonna 1978 perustamassa seuraa ja hänestä tuli ensimmäinen puheenjohtaja.

– Kansalaisopiston rehtori Taru Törrönen tuli tuolloin luokseni ja esitti musiikkiyhdistyksen perustamista pitäjään. Totesin että se ei kannata yhtä kulttuurin alaa varten, vaan tarvitaan kulttuuriyhdistys joka toimii laaja-alaisesti.

Sellainen kulttuuriseurasta tulikin.

Lue lisää 15.11. Puruvesi-lehdestä.

Tämän linkin takaa löytyvät Puruveden tilausvaihtoehdot:

https://www.puruvesi.net/tilaa/