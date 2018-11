Postin lajittelu loppumassa Punkaharjulta – Posti hakee kustannustehokkuutta kirjepostin ja lehtien volyymien laskiessa

Alustavan suunnitelman mukaan postin lajittelu keskitetään Punkaharjulta Savonlinnan jakelukeskukseen helmikuussa 2019.

Tällä hetkellä Kauppatien kiinteistössä lajitellaan postia, ja se toimii myös jakelun lähtöpisteenä Punkaharjulla.

Se, lähdetäänkö siitä jatkossa missä määrin jakelureiteille, selviää tarkemmassa selvityksessä, jonka on määrä valmistua tammikuussa.

Tällä hetkellä Punkaharjulla on neljä postinjakajaa, jotka tulevat töihin aiemmin ja lajittelevat postin ennen jakelureiteille lähtöä. Ainakin osan heistä siirtämistä Savonlinnaan mietitään.

– Reittioptimointi on vaiheessa, ja myös ajoneuvojen käyttöaste tarkastellaan samassa yhteydessä. Lopullinen vaikutus nähdään, kun suunnittelu etenee, Kaakkois-Suomen aluepäällikkö Kai Taam sanoo.

Hän toteaa, että kaikki infrakustannukset ja toimintatavat on pakko käydä läpi.

– Haemme kustannustehokkuutta kirjepostin ja lehtien volyymien laskiessa vähintään kymmenen prosenttia vuodessa.

