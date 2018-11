Opiskelemalla suoraan työhön – Matti Reinikainen aloitti oppisopimuspestin Huoltoasema Behmillä

Kuusitoistavuotias Matti Reinikainen perehtyy polttomoottorikäyttöisen pensasleikkurin huoltoon tarkoin ottein. Huoltamoyrittäjä Joni Behm seuraa toimintaa vieressä ja antaa tarvittaessa vinkkejä.

Kaksitahtisen sielunelämä on moottorikelkkojen ja crossipyörien kanssa tanhunneelle nuorelle miehelle jo ennestään tuttua, mutta nyt konetekniikasta on hyvää vauhtia tulossa Reinikaiselle ammatti.

Väylänä tulevalle uralle on oppisopimus, jonka Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston opiskelija teki kerimäkeläisen yrittäjän kanssa.

Työt alkoivat oikeastaan jo kesällä, mutta kuvio loksahti lopullisesti yhteen tänä syksynä alkaneiden ammattiopintojen kanssa.

Huoltoasema Behm on aloittelemassa aiempien toimintojen lisänä pienkoneiden huoltoa ja myyntiä. Nuori innokas työssä opiskelija sopi yrittäjän tavoitteisiin mainiosti.

– Pienkoneiden huolto ja korjaus on meillä vasta alkamassa. Toivon mukaan Matin taitotaso ja korjaamon työmäärä kasvavat pikkuhiljaa samassa suhteessa, hahmottaa Joni Behm.

Lisävoiman pestaamisen taustalla oli, että Behm itse alkoi kysynnän alla hukkua töihin.

– Jos olisi ottanut suoraan jonkun ammattimiehen töihin, tälle olisi pitänyt olla heti täystyöllisyys. Nuoren palkkaaminen oppisopimuksella sopi paremmin tähän alkavaan uuteen toimintaan, perustelee Behm.

Alkusyksy on mennyt suurelta osin vielä korjaamotilojen remppaamiseen entisistä huoltoaseman varastoista. Sivussa on tehty kiireisimpiä koneiden korjauksia.

Tavoitteena on, että Kerimäellä onnistuvat huollot moottorisahoista perämoottoreihin ja moottorikelkkoihin.

– Kysyntää tuntuisi olevan, sanoo Joni Behm.

Matti ja Joni olivat vanhastaan tuttuja kelkkailupiireistä.

– Kesällä tarjottiin jo yhtä oppisopimuspaikkaa Joensuusta, mutta kun kuulin Jonilta että tässä olisi töitä tarjolla, päädyin tähän, sanoo Kulennoisissa asuva Matti.

Reinikainen aloitti tänä syksynä opiskelun SAMIn kone- ja tuotantotekniikan linjalla koneasentajaksi. Alkuvaiheessa koulun penkillä kuluu pääsääntöisesti pari päivää viikossa yhteisten aineiden parissa. Loppuaika ollaan töissä.

Oppisopimuskausi on 2,5-vuotinen. Työn osuus painottuu loppua kohti. Jos hyvin käy, maalissa häämöttää työpaikka suoraan opintojen päätteeksi.

– Töissähän sitä parhaiten oppii, tietää itsekin aikanaan yhden ammatin oppisopimuksella hankkinut Joni.

Saman vahvistaa Matti.

– On paljon motivoivampaa olla oikeissa töissä. On tässä jo ehtinyt tulla jonkin verran uusiakin asioita.

Joni Behm kehuu Mattia nohevaksi oppijaksi.

– Pitää välillä muistuttaa itselle, että kaveri on vasta kuusitoistavuotias.

Opiskelijan kannalta ei ole haittaa siitäkään, että työstä saa myös työehtosopimuksen mukaista palkkaa, joka kasvaa iän myötä. Lomiakin kertyy.

Yrittäjällä on puolestaan mahdollisuus saada TE-toimiston kautta palkkatukea oppisopimuksella työllistetyn kuluihin. Joni Behm tosin toivoo hieman yksinkertaisuutta tukiin liittyvään byrokratiaan.

