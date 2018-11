Hoivapalvelua omalla otteella – yksityisyrittäjä Janica Kero nauttii liikkuvasta työstään

Kun punkaharjulainen hoiva-alan yrittäjä Janica Kero starttaa työmatkalleen, vie tie varsin usein maaseudulla asuvien vanhusten luo.

Keron Hoiva Lotta -yrityksen asiakkaista valtaosa on itsenäisesti asuvia, kuitenkin kotihoidon palveluita tarvitsevia vanhuksia.

Taajamien ulkopuolella asuva väki on muodostunut tärkeäksi asiakaskunnaksi useastakin syystä. Yrittäjä pystyy palvelemaan kohderyhmää ketterämmin ja kattavammin kuin esimerkiksi sairaanhoitopiirien kotihoito.

Lisäksi Kero kertoo nauttivansa matkanteosta sekä asiakkaiden kanssa vietettävästä ajasta.

– Kun käyn asiakkaan luona, olen hänen kanssaan vähintään tunnin verran, usein pidempäänkin. Palveluiden osalta hoidan kaikkea mahdollista lääkejaosta ruoan laittoon, siivouksista koirien ulkoiluttamiseen.

– Tarjoan siis hyvin kokonaisvaltaista, asiakaskohtaisesti räätälöitävää kotihoivapalvelua. Moni ryhtynytkin keskittämään palveluita minulle, kun on huomattu että kaikki hoituu samalla käynnillä, Kero kertoo.

Kero puhuu vahvasti vuorovaikutuksen merkityksestä työssään. Sen lisäksi, että käytännön hoivatyöt hoituvat, on sosiaalinen kanssakäyminen asiakkaille tärkeää.

– Samalla tulee tehtyä myös sielunhoitoa. Asiakkaiden kuulumisista ja voinnista pysyy myös paremmin perillä, kun aikaa viettää pidempään heidän kanssaan.

– Lyhyillä käynneillä syvempiin keskusteluihin ei ole aikaa, eivätkä kaikki heti kerro mahdollisista huolistaan tai vaivoistaan.

Kero on koulutukseltaan kuntoutumisen tukemiseen ja saattohoitoon erikoistunut lähihoitaja.

Yrittäjänä hän toiminut vuodesta 2017 lähtien. Ennen sitä hän ehti työskennellä kymmenkunta vuotta hoiva-alalla: ensin kotihoidossa ja sitten kuusi vuotta hoivakodissa.

