Suurin osa rokotetuista välttää influenssan – maksuton rokotus laajeni riskiryhmien lisäksi lapsiin puolesta vuodesta kuuteen vuoteen asti

Viisivuotiasta Hilma Kiviahoa jännitti pikkuisen ennen toimenpidettä, mutta kun se oli parissa sekunnissa ohi, kommentti oli tyhjentävä:

– Ei tuntunut miltään, tuumasi Hilma saatuaan tämänsyksyisen influenssarokotteen nenäsumutteena Kerimäen terveysaseman neuvolassa.

Vielä viime vuonna Hilma joutui ottamaan rokotteen pistoksena. Silloin nenäsumute annettiin vain kaksivuotiaille. Nyt huomaamattoman nenäsuihkauksen voivat saada maksutta kaikki 2–6 -vuotiaat.

Terveydenhoitajat Niina Piironen ja Titta Järvensivu arvioivat Kerimäen neuvolan vaikutuspiirissä olevan noin 150 lasta, jotka voivat saada rokotteen nenäsumutteena.

– Käytännössä kaikki lastenneuvolan asiakkaat, tiivistää Piironen. Alle puolivuotiaita ei rokoteta, vaan he saavat suojan äidin rokotuksen kautta.

Yleisinä rokotuspäivinä rokotuksia annetaan terveyskeskuksissa ilman ajanvarauksia. Siun soten alueella Kesälahdella ensimmäinen yleinen rokotuspäivä oli jo eilen keskiviikkona ja jatkuu tänään torstaina kello 8-16 Kesälahtitalossa.

Sosterin alueella yleiset rokotuspäivät ovat ensi viikolla. Lapsille ja lapsiperheille on Sosterin alueella ensimmäistä kertaa neuvoloissa tarjolla rokotuksia tiettyinä päivinä ilman ajanvarausta.

Kerimäkeläinen viisihenkinen Kiviahon perhe kävi viime viikolla ottamassa rokotteet kaikille. Seitsemänvuotias Helmi ja yksivuotias Sulo saivat rokotteen pistoksina, samoin kuin vanhemmat Jonna ja Janne. Rokotteet tulivat ilmaisina, koska Janne ja Hilma kuuluvat astman takia riskiryhmään.

Kiviahoilla on vakaa kanta rokotusten puolesta.

– Rokotuttamalla pystymme suojaamaan itsemme, emmekä toimi myöskään taudin levittäjinä, sanoo Jonna Kiviaho.

Rokotukset pyritään aloittamaan ennen influenssaepidemian alkua, yleensä marraskuussa, koska suojan syntymiseen menee noin kaksi viikkoa.

Influenssarokotteiden suojateho vaihtelee Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kaudesta toiseen. Rokote on kuitenkin paras suoja influenssaa vastaan.

– Terveillä työikäisillä ja lapsilla rokote torjuu parhaimmillaan 5-8 influenssaa kymmenestä, ikääntyneillä joka toisen, sanoo Niina Piironen.

Influenssa on äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus, joka voi aiheuttaa jälkitauteja ja johtaa sairaalahoitoon. Varsinkin iäkkäille, pitkäaikaissairauksia poteville, pikkulapsille ja raskaana oleville influenssa voi olla vaarallinen tauti.

– Influenssakauden kynnyksellä ja epidemia-aikana on myös hyvä muistaa pestä käsiä tehostetusti vedellä ja saippualla. Yskiminen ja aivastelu nenäliinaan tai nenäliinan puuttuessa hihaan. Sairaana pysytään kotona, muistuttaa tartuntatautihoitaja Irja Kolehmainen Siun sotesta.

Influenssakaudella 2018–2019 kansallisessa rokotusohjelmassa käytetään niin sanottuja nelivalenttisia rokotteita, jotka sisältävät kaksi A- ja kaksi B-viruskantaa

Tämänvuotinen sumuterokote on nimeltään Fluenz Tetra. Pistoksena annetaan VaxigripTetra -rokotetta.

Rokotuskattavuus vaihtelee alueittain. Viime vuonna Sosteri oli rokotuskattavuudessa valtakunnan kärkialueita. Alle kaksivuotiaista rokotteen sai 43,7 prosenttia, kun valtakunnallinen kattavuus oli 31,8 prosenttia.

Yli 65-vuotiaista rokotteen otti Sosterin alueella 53,7 prosenttia. Koko maassa samasta ikäryhmästä rokotettiin 47,3 prosenttia.

Influenssarokotukset Puruveden alueella

Enonkosken terveysasema ajanvarauksella 12.11. alk. p. 044 417 2213 ja 044 417 2347 (soittoaika ma-pe klo 8-9)

Kerimäen terveysasema ma-pe 12.-16.11. klo 8-12. Muuna aikana ajanvarauksella p. 044 417 2810.

Punkaharjun terveysasema ma-to 12.-15.11. klo 8-15. Pe 16.11. klo 8-13. Muuna aikana ajanvarauksella p. 044 417 2810.

Savonrannan terveysasema ajanvarauksella 12.11. alkaen p. 044 417 2220 tai 044 417 2219 (soittoaika ma-pe klo 10-11).

Kesälahti lapset ja aikuiset 8.11. klo 8-16 Kesälahtitalo, Puruvesisali.

Lapset 6 kk – 6 v ilman ajanvarausta

Kerimäen neuvola 8.11. ja 13.11. klo 14-17

Savonrannan neuvola 12.11. klo 10-11 ja 13.11. klo 13.30-15.

Enonkosken neuvolassa ajanvarauksella.