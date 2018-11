Pääkirjoitus: Pankki teki ruman tempun

OP Suur-Savo ilmoitti viikko sitten yt-neuvotteluiden lopputuloksista, ja punkaharjulaisittain saatiin ikävä tieto: Punkaharjun konttori loppuu joulukuun alusta. Pankkikonttorin loppuminen onkin ollut viimeisen viikon ajan puheenaihe Punkaharjulla.

Yleisesti ottaen Osuuspankki pitää palvelutasonsa kaupunkikonttoreissaan, mutta supistaa aukioloa maaseudulla. Punkaharjun lisäksi lahtipenkkiin ajetaan Ristiinan konttori Mikkelin seudulla.

Perusteet konttorien sulkemiselle olivat ne tutut, joita pankit käyttävät ”kehittäessään” toimintojaan. Konttoriasiointi vähenee ja asiakkaat siirtyvät sähköisten palveluiden käyttöön.

Se on totta, mutta ei ole koko totuus. Muutkin kuin ikäihmiset ovat konttoripalveluiden käyttäjiä. Esimerkiksi yrittäjät. Pankki kaivaa hiekkaa omien perustustensa alta, kun se näyttää hyljeksivän joitakin asiakasryhmiään.

Lisäksi Punkaharjun osalta käytetty perustelu siitä, että Savonlinnan konttori on melko lähellä ja kulkuyhteydet ovat kohtuulliset, ei ole kovin uskottava. Matkaa on kuitenkin lähemmäksi 40 kilometriä, ja ovatko julkiset yhteydet todellakin riittävän hyvät, ellei satu omistamaan omaa autoa?

Punkaharju on menestyvään suuntaan kehittyvä pitäjä. Teollisuus laajentaa, monet yritykset lisäävät tuotantoaan. Yrittäjyyspitäjä menettää pankkinsa.

Mielenkiintoista on, että pienet Sulkava ja Puumala saavat pitää osuuspankkinsa, mutta eloisa Punkaharju menettää. Kaiketi pääkonttorilla Mikkelissä ajatellaan, että riittää kun Savonlinnassa on konttori – onhan Punkaharju sitä samaa Savonlinnaa.

Punkaharjun pankkitilanne kiinnostaa varmasti muita osuuspankkeja, esimerkiksi Kesälahden ja Kerimäen itsenäisiä pankkeja. Varmasti muutkin pankkiryhmät tähyävät Punkaharjulta uusia asiakkaita. Nyt heitä saattaa olla hyvä houkutella: OP Suur-Savoon vihastuneet asiakkaat voivat olla lähtöherkkiä.

Janne Tiainen