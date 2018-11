Lantalassa tulipalo Kerimäen Anttolassa – pelastuslaitos kehottaa välttämään liikkumista onnettomuusalueella

Etelä-Savon pelastuslaitos sai hälytyksen lantalapaloon Jääniityntielle Kerimäen Anttolassa. Paikka sijaitsee 14-varrella tien oikealla puolella Savonlinnasta päin tultaessa. Hälytys tuli noin puoli kahdeksalta torstaiaamuna.

Pelastuslaitoksen mukaan noin 150 metriä pitkän ja 30 metriä leveän kaarihallin sisällä oleva lanta on syttynyt palamaan. Palokohde on pitkän hallin keskellä, joten sammutushyökkäyksen toteuttaminen on poikkeuksellisen haasteellista. Palomiehet joutuvat tarpomaan pitkän matkan lannan keskellä saavuttaakseen kohteen. Paikalle on tuotu kauhakuormaaja raivaamaan tietä palokohteeseen.

Palo ei ole levinnyt hallirakenteisiin.

Palosta muodostuu runsas määrä savua, joka näkyy 14-tielle asti. Palo on kaukana asutuksesta joten savusta ei aiheudu välitöntä vaaraa ihmisille.

Pelastuslaitos kehottaa välttämään liikkumista onnettomuusalueella.

Useita pelastuslaitoksen yksiköitä on kohteessa, ja sammutus- ja raivaustöiden ennakoidaan kestävän pitkälle päivään.

Paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä paloasemilta Savonlinnasta ja Savonrannalta.