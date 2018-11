Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on alkamassa – Puruveden alueen pitäjistä löytyy runsaasti äänestyspaikkoja

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.-10. marraskuuta.

Savonlinnan seurakunnan alueella ennakkoon voi äänestää joka päivä kello 9-18 Savonlinnan kirkkoherranvirastossa sekä määrättyinä aikoina yhteensä 17 ennakkoäänestyspaikassa ympäri seurakuntaa.

Puruvesi-lehden toimialueella ennakkoäänestys järjestetään Savonlinnan kantakaupungin lisäksi Enonkoskella, Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonrannalla.

Viime vaaleissa erityisten suosittuja olivat Savonlinnan isojen markettien äänestyspaikat, joissa äänestämässä saattoi käydä kauppareissun yhteydessä. Näissäkin vaaleissa ennakkoäänestyspaikka löytyy sekä Savonlinnan Prismasta että Citymarketista torstaina 8.11, perjantaina 9.11 ja lauantaina 10.11.

Savonlinnan seurakuntavaaleissa on neljä valitsijayhdistystä, joissa on yhteensä 62 ehdokasta.

Varsinaisena vaalipäivänä 18.11. äänestyspaikka on Savonlinnan seurakuntakeskus, ja äänestysaika on kello 11-20.

Kiteellä Kesälahden kappeliseurakunnan alueella ennakkoon voi äänensä antaa neljässä paikassa eli joka päivä kello 9-18 Kiteen seurakuntakeskuksessa sekä Kesälahdella, Villalassa ja Kesälahden seurakuntatoimistossa.

Kiteen seurakuntavaaleissa on kolme valitsijayhdistystä ja 38 ehdokasta.

Varsinaisena vaalipäivänä 18.11. äänestyspaikkana toimii Kiteen seurakuntakeskus, ja äänestysaika on kello 11-20.

Seurakuntavaaleissa seurakunnan jäsenet pääsevät valitsemaan heitä edustavat luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon, joka päättää mm. seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon, joka johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

Vaaleissa saavat äänestää kaikki viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.

Ennakkoäänestyspaikkoja

Puruveden alueella ti 6.11. klo 9-18 Enonkosken seurakuntatalo, Kirkkotie 2; klo 9-18 Kerimäen seurakuntatoimisto, Urheilukuja 2; klo 9-18 Savonrannan seurakuntakoti, Pappilantie 17.

Ke 7.11 klo 15-18 S-Market Kerimäki, Multamäentie 22.

To 8.11. klo 9-18 Punkaharjun seurakuntatoimisto, Oikotie 10; klo 11-14 K-Market Sairanen, Kerimäki, Hälväntie 2; klo 10-19 Citymarket Savonlinna, Tulliportinkatu 10; klo 10-19 Prisma Savonlinna, Nojanmaantie 15.

Pe 9.11. klo 9-18 Enonkosken seurakuntatalo, Kirkkotie 2; klo 15-18 S-Market Punkaharju, Kauppatie 10; klo 10-19 Citymarket Savonlinna, Tulliportinkatu 10; klo 10-19 Prisma Savonlinna, Nojanmaantie 15.

La 10-16 Citymarket Savonlinna, Tulliportinkatu 10; klo 10-16 Prisma Savonlinna, Nojanmaantie 15.

Kiteen alueella to 8.11. klo 10-12 S-Market Kesälahti; to 8.11. klo 13-15 Neste Villala; pe 9.11. klo 9-18 Kesälahden seurakuntatoimisto, Kirkkotie 11, Kesälahti; ti 6.11. – la 10.11. joka päivä klo 9-18 Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee.