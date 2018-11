Jorma Repo aloitti Punkaharju Resortin varatoimitusjohtajana – entinen autokauppias tunnustaa, että alan vaihdos oli monen tekijän summa

Punkaharjulainen Jorma Repo on matkailukeskus Punkaharju Resortin uusi varatoimitusjohtaja. Hän aloitti uudessa työssään torstaina 1. marraskuuta.

Repo ehti toimia autokaupan alalla yhteensä 37 vuotta, ja siitä ajasta 32 vuoden ajan hän työskenteli automyyjänä Osuuskauppa Suur-Savon palveluksessa Savonlinnassa.

Jorma Repo sanoo, että alanvaihdos oli monen tekijän summa.

– Siihen vaikutti osaltaan se, että pitkäaikaiset työkaverit talon sisällä jäivät eläkkeelle, ja se oli minulle henkisesti kova asia. Toinen asia on, että autokaupan ala on kokenut paljon muutoksia, ja mikään muutos ei ole helpottanut työtä. Muutokset vaikeuttivat työtä monella tavalla entisestään.

Jorma Revon mukaan työpaikan vaihdokseen ajoi myös se, että hän muutti kolme vuotta sitten Kerimäeltä Punkaharjun Tuunaansaareen – muutaman sadan metrin päähän Punkaharju Resortista.

– Olen pikkupojasta lähtien haaveillut, että minun pitäisi joskus asua Punkaharjulla, ja parempi nyt myöhään kuin ei milloinkaan.

Tuunaansaaren matkailualue on tullut Revolle jo usean vuoden ajan.

– Olin ensi kerran Punkaharjun Paviljongin ravintolassa jo silloin, kun sitä rakennettiin vuoden 2011 keväällä. Sen jälkeen olen pyörinyt enemmän ja vähemmän Resortin alueella – niinkin paljon, että lopulta ostin talon läheiseltä Aurinkorinteeltä.

Repo vastaa Punkaharju Resortin päivittäisjohtamisesta, ja tällä hetkellä häntä työllistävät ennen muuta vuoden 2019 projektit eli toisen luhtihotellin ja köysipuiston rakentaminen sekä vesipuisto Kesämaahan tehtävät laiteinvestoinnit.

Paraikaa luhtihotellille haetaan pääsuunnittelijaa, ja samoin köysipuiston suunnittelu etenee.

– Kesämaassa nykyaikaistetaan ensi kesäksi minigolf sekä muutetaan pienempien lasten seikkailurataa.

Hän pitää tärkeänä, että Punkaharju Resort pystyy tarjoamaan joka vuodelle jotakin uutta

– Se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi kaikki uusia kerralla, mutta silloin kun sanotaan, että meillä on jotakin uutta, niin niiden sanojen takana täytyy pystyä seisomaan. Uuden ei tarvitse olla isoa, mutta viesti täytyy olla, että pyrimme aina eteenpäin, hän linjaa.

Revon mukaan hän vie Punkaharju Resortia eteenpäin yhdessä toimitusjohtajan ja omistajan Dmitry Shatrovin kanssa..

Punkaharju Resort on avoinna koko talven, ja tällä hetkellä jo myydään ensi kesän palveluja. Talviaikaan avoinna ovat luhtihotelli Topelius ja ravintola eli Punkaharjun Paviljonki. Tällä hetkellä yrityksen palkkalistoilla on keskimäärin viisi henkilöä, muun muassa Jorma Revon lisäksi ravintolatoimen johtaja sekä ravintolapäällikkö.

Repo vakuuttaa, että punkaharjulaisen matkailun kehittämisessä yhteistyö tuo todellista lisäarvoa. Hänen mukaansa matkailun tulevaisuus riippuu kaikista toimijoista ja heidän kyvystään tehdä asioita yhdessä.

– Matkailu täältä ei lopu koskaan, sitähän on harjoitettu jo 1800-luvulta lähtien. Mutta yhteisiä projekteja meillä kaikilla pitäisi olla mahdollisimman paljon. Se on suunta, johon pitää mennä. Kaikki Punkaharjun alueen toimijat ovat yksinään pieniä, ja siksi kaikkien pitää kulkea samaan suuntaan.

Hän on sitä mieltä, että Punkaharjun vetovoimaisuus ja tunnettuisuus ovat hyvällä mallilla, ja Venäjän rajalla on tärkeä merkitys.

– Venäläisten matkailijoiden osuus on jälleen piristymään päin, ja matkailun tulevaisuuden kannalta olisi myös ensiarvoisen tärkeää, että Parikkalan rajanylityspaikasta voitaisiin luoda kansainvälinen raja.

Punkaharju ja Tuunaasaari ovat tuttuja paikkoja Jorma Revolle myös harrastuksen eli veneilyn kautta. Hän kuuluu muun muassa Puruveden Pursiseuraan ja toimii seuran koulutus- ja katsastuspäällikkönä.

– Olen ajanut niin paljon Saimaalla Lappeenrannan ja Vieremän väliä, joka on 360 kilometriä, että tunnen Saimaan satamat ja rantautumispaikat. Myös jokainen Punkaharjun rantautumispaikka on minulle hyvin tuttu.

– Nyt minulla ei ole sitä poltetta, että pitäisi käydä kesällä jälleen samat satamat lävitse. Nyt pystyn hyvin elämään asian kanssa, ja nykyisessä työssäni nimenomaan kesäkuukaudet ovat kiireisintä aikaa matkailussa.

Punkaharju Resort Oy

Punkaharju Resort on matkailualan yritys, joka omistaa Tuunaansaaresta Punkaharjun Paviljongin, luhtihotelli Topeliuksen, leirintäalueen mökkeineen sekä vesipuisto Kesämaan. Yritys omistaa sekä kiinteistöt että maa-alueen.

Toimitusjohtaja, omistaja ja hallituksen jäsen on Dmitry Shatrov.

Hallituksen puheenjohtaja on Seppo Hankkio, ja muita hallituksen jäseniä ovat Leevi Hakola ja Filipp Shatrov.