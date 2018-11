Seurakuntakodin alakerta kesästä asti kosteusremontissa Kerimäellä – perustusten pohjahiekat olivat kastuneet

Kerimäen seurakuntakodin alakerta on kesäkuusta asti ollut pois käytöstä. Syynä on kosteusvaurio, joka paljastui vuonna 2017 tehdyn kiinteistötarkastuksen yhteydessä.

Alakerran käytävän matoissa huomattiin kupruja, joiden syynä oli alapohjan kosteus.

Tarkastusreiästä havaittiin, että perustusten pohjahiekat olivat kastuneet.

Käytävän ja rakennuksen keskellä olevan kerhotilan lattiat jouduttiin piikkaamaan auki usean kymmenen neliömetrin alalta.

Perustusten sisään vaihdettiin uudet sorat ja eristeet, jonka jälkeen lattia valettiin uudestaan.

– Lattiavalu on nyt kuivunut kuukauden verran ja odotellaan, että se on kokonaan kuiva. Sen jälkeen laitetaan uudet pinnoitteet, kertoo seurakunnan kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.

Tilojen käyttäjille ei Monosen mukaan ehtinyt tulla terveydellisiä oireita. Kosteuden alkuperä ei varmuudella ole selvinnyt. Yksi mahdollisuus on, että sadevesiä on jäänyt rakennuksen alle.

Nyt alapohjaan on asennettu putket, joita pitkin mahdollisen kosteuden pitäisi haihtua ulos.

Alakertaa ei saada takaisin käyttöön ainakaan ennen joulukuuta.

Kerhotilassa ovat kokoontuneet lasten päiväkerho sekä nuorten illat, joille jouduttiin etsimään korvaavat tilat seurakuntakodin yläkerrasta.

Lattiaremonttiin oli varattu alustavasti 30 000 euroa, mutta se ei tule Monosen mukaan riittämään.

