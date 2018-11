SAMIedu vastaa työvoimapulaan motokuskien jatkuvalla haulla – Rehtori Jukka Mustosen mukaan konekorjuumäärä kasvavat, eikä kasvulle näy loppua

Ammattiopisto SAMIedussa on meneillään jatkuva haku metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljettajan koulutukseen.

Rehtori Jukka Mustosen mukaan jatkuvan haun taustalla on kolme syytä.

– Monet alueen toimijat lisäävät tuotantoaan, ja se merkitsee puunhankinnan lisääntymistä. Etelä-Savo maakuntana on Suomen metsävaltaisinta aluetta, ja koneellisen puunkorjuun toimintaa on hyvin paljon. Tarvetta raaka-aineelle on valtavasti eli metsän hankintatoimi tarvitsee osaajia. Puunkorjuuala on kasvavaa toimintaa, ja sille ei näy loppua.

Esimerkiksi Puruveden alueella Metsä Wood rakentaa uutta kertopuulinjaa, ja samoin tuotantoaan lisäävät muun muassa Sahakuutio Oy Punkaharjun Puutaito Oy.

Myös UPM:n Savonlinnan tehtaalla pyörii hyvin. Jukka Mustonen muistuttaa, että puuta kulkee Savonlinnan seudulta 150-200 kilometrin päähän muun muassa Äänekosken biotuotetehtaalle ja Etelä-Karjalan tehtaille Imatralle ja Lappeenrantaan.

Toinen akuutti syy SAMIedun käynnistämälle jatkuvalle haulle on se, että metsänkoneyrittäjät tarvitsevat lisää työvoimaa. Monet yritykset potevat työvoimapulaa. Mustonen sanoo, että Savonlinnan alueella toimii kymmeniä puunkorjuu- ja metsäkoneyritystä.

– Yritykset ovat hyvin erikokoisia, ja Savonlinnan alueella toimii niin yhden koneen kuin useiden koneketjujen yrityksiä, hän sanoo.

Tämän hetken trendi puunkorjuussa, että yhä useampi yritys tarjoaa puunkorjuun kannolta tehtaalle –toimituksella yhteistyössä kuljetusalan yrittäjien kanssa.

Se merkitsee, että yrityksellä voi olla käytössä puut kaatava hakkuukone eli moto, puut pinoon tien varteen ajava ajokone sekä tukkirekka, joka hoitaa kuljettamisen tuotantolaitokselle. Jukka Mustosen mukaan se edellyttää metsäkoneenkuljettajalta erilaisia taitoja hallita työvälineitä.

Kolmas syy jatkuvalle haulle on se, että vaikka SAMIedussa opiskelee tällä hetkellä noin 37 henkilöä metsäkoneenkuljettajaksi, opintoihin voidaan ottaa lisää opiskelijoita.

Jukka Mustonen mukaan jopa 10 lisäopiskelijaa saattaa mahtua, toki riippuen henkilön valmiuksista.

– Jos saamme sellaisia opiskelijoita, joiden valmiustaso on hyvä, he saattavat nousta nopeasti edistyneempien opiskelijoiden joukkoon. Silloin opiskeluun voi tosiaankin mahtua jopa kymmenen uutta opiskelijaa.

Metsäkoneenkuljettajaksi voi valmistua hyvinkin joustavasti, ja se riippuu opiskelijan henkilökohtaisista käytännön taidosta. Jos henkilö on toiminut esimerkiksi maa-ja metsätaloudessa, hän saattaa saada paperit kouraan jopa vuodessa. Enimmillään metsäkonekuskiksi valmistuminen vie kolmisen vuotta.

Se, että ammattiin voi opiskella joustavassa ajassa, johtuu siitä, että opetus perustuu teorian lisäksi käytännön metsäkoneenkuljettajan töihin, jotka johtavat näyttöihin. Opetus on hyvin käytännönläheistä.

– Ammatillinen koulutus on osaamisperusteista. Opintoihin kuuluu aina erilaisia opintokokonaisuuksia, ja osaaminen todennetaan näytöillä, Mustonen selvittää.

Metsäkoneenkuljettajan koulutusohjelmaan kuuluu niin teoriaa kuin käytännön koulutusta metsässä koneilla. Tällä hetkellä SAMIedulla on 2,5 koneketjua. Jos linjalle saadaan lisää opiskelijoita, opisto kasvattaa koneiden määrän täyteen kolmeen.

Jukka Mustosen mukaan lisäksi tärkeä osa oppimista on simulaattoriopetus. SAMIedussa on yhteensä 11 metsäkonesimulaattoria, joilla simuloidaan kolmen valtamerkin toimintoja. Osa niistä on siirrettäviä eli ne voidaan pakata salkkuihin ja kuljettaa tarpeen mukaan vaikkapa yhteistyöyrityksen toimitiloihin koulutustarkoituksiin. Lisäksi SAMIedussa on yksi rekkasimulaattori.

SAMIedu on juuri hankkinut kuusi uutta simulaattoria, jotka maksoivat 240 000 euroa.

– Metsäopiskelijoiden ikähaitari on tätä nykyä 16-64 vuotta, joukossa on miehiä ja naisia. Naisia voisi hakeutua alalle merkittävästi enemmän, Mustonen suosittelee.

Ammattiopisto SAMIedu

SAMIedussa on tätä nykyä noin 1 600 tutkinto-opiskelijaa, ja vuosittain tutkintoja suoritetaan noin 1 200 kappaletta. Henkilökunnan määrä on noin 180.

Viime vuoden yhteishaku tuotti opistoon noin 200 opiskelijaa. Jatkuvan haun kautta on tänä vuonna tullut 500 opiskelijaa.

Ensi kevään yhteishaku on 20.2.-13.3. 2019, ja jatkuva haku on käynnissä koko ajan.

SAMIedusta voi valmistua yhteensä yli 30 ammattiin. Opistossa voi suorittaa yli 20 perustutkintoa ja saman verran ammattitutkintoja. Erikoisammattitutkintoja on noin kymmenen.

SAMIedua pyörittää Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, sen jäsenkuntia ovat Savonlinna, Enonkoski, Kitee, Parikkala, Sulkava ja Rantasalmi.