Metsiin tulossa huippuvuosi – MTK:n Timo Leskinen: ”Eteläsavolaisten metsänomistajien metsissä kasvavat Suomen parhaat puut”

Puukauppa on tänä vuonna käynyt ennätystahtiin. Teollisuuden uusinvestointien ansiosta sen odotetaankin jatkuvan vilkkaana. Savonlinnan seudulla Kerimäen Sahakuution ja Metsä Woodin Punkaharjun kertopuulinjan investoinnit lisäävät kantoraha- ja muita puunhankintatuloja kymmenillä miljoonilla euroilla.

Tänä vuonna Etelä-Savossa rikkoutuvat myös puukauppatulojen ennätykset. Koskaan aikaisemin maakunnan puukauppatulot eivät ole ylittäneet 250 miljoonan euron rajaa. Myös maakunnan metsäomaisuus on nyt paremmassa kunnossa koskaan aiemmin.

Eteläsavolaismetsien kasvussa rikkoutuvat kaikki aiemmat ennätykset. Vuotuinen kasvu on kohonnut ennätykselliseen 9 miljoonaan kuutioon. Vielä 50 vuotta sitten kasvu oli lähes puolet pienempi.

Etelä-Savon maakunnan metsävarat olivat juuri ilmestyneen metsäinventoinnin mukaan 183 miljoonaa kuutiometriä. Männyn ja kuusen osuus maakunnan metsävaroista on yli 77 prosenttia eli 142 miljoonaa kuutiota.

Eteläsavolaiset metsät ovat myös metsänhoidollisesti laadukkaita. Noin 85 prosenttia maakunnan metsistä on luokiteltu hyvään tai vähintäänkin tyydyttävään kehitysluokkaan.

MTK:n metsälinjan kenttäjohtaja Timo Leskinen sanoo ylpeänä, että eteläsavolaisten metsänomistajien metsissä kasvavat Suomen parhaat puut.

– Etelä-Savo on Suomen metsien kasvun ydinaluetta. Metsillä on täällä Suomen maakunnista suurin taloudellinen merkitys. Maakunnan bruttokansantuotteesta toistakymmentä prosenttia tulee metsästä. Maakunnan metsien hyödyntämisaste on liikkunut 80-90 prosentin tuntumassa ja viime vuonna saavutettiin ensimmäisen kerran hakkuusuunnite. Se kertoo, että maakunnassa osataan paitsi hoitaa myös hyödyntää metsäomaisuutta, Leskinen sanoo.

