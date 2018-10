OP sulkee Punkaharjun konttorin – toimitusjohtaja Jari Himanen: ”Asiointi on hiipunut jo usean vuoden ajan”

OP Suur-Savo tekee merkittäviä muutoksia konttoriverkostoonsa ja monien konttoreidensa palveluaikoihin. Pankki on päättänyt sulkea 30. marraskuuta Punkaharjun konttorinsa.

Toimitusjohtaja Jari Himasen mukaan syy sulkemiseen on se, että asiointi on hiipunut jo usean vuoden ajan.

– Sulkeminen ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä; esimerkiksi tili- ja lainanumerot säilyvät ennallaan, Himanen kertoo.

Sulkeminen liittyy OP Suur-Savon yt-neuvotteluihin, joiden päättymisestä kerrottiin keskiviikkona. Neuvottelujen lopputuloksena pankista loppuu 33 tehtävää, joista 7 työsuhdetta päättyy irtisanomiseen. OP Suur-Savon palveluksessa on neuvottelujen jälkeen 151 henkilöä.

