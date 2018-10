Korjausrakentaminen ja metsäpalvelut työllistävät – Toiminimi Ville Naukkarinen nojaa useampaan toimialaan

Toiminimi Ville Naukkarinen syntyi kuusi vuotta sitten metsäkoneenkuljettajana toimineen miehen luovuttua palkkatyöstä.

– Tarkoituksena oli työllistää itsensä metsäpalveluilla ja rakennustöillä.

Suunnitelma on käynyt toteen ja työtä on riittänyt. Pienoinen yllätys on ollut se, että yrittäjän itsensä lisäksi toiminimi työllistää myös puolenkymmentä vierasta työntekijää.

Yritys oli toiminut vain puoli vuotta, kun urakkaa oli siinä määrin, että ensimmäisen työntekijän palkkaaminen oli ajankohtaista. Viidennen työntekijän Naukkarinen houkutteli palvelukseensa viime keväänä.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan yritys nojaa kahteen toimialaan. Metsäpalveluilla on kysyntää sulan maan aikaan ja vakautta toimintaan tuo iso asiakas UPM, jolle Naukkarinen on tehnyt metsänhoitotöitä kolmen vuoden ajan.

Talvella yritystoiminta keskittyy rakentamiseen, jossa kysyntä on pääasiassa korjausrakentamisessa. Esimerkiksi katto- ja ikkunaremontteja sekä ulkovuorauksia on tehty paljon.

Lokakuun toisella viikolla Naukkarinen urakoi omakotitalon vesivahingon korjaamisessa, mikä on myös hyvin tyypillinen yritystä työllistävä urakka.

Yrittäjä itse tekee paljon kiinteistöjen hoitotöitä, joita esimerkiksi alueen kesäasukkaat kysyvät. Nurmen leikkuuta, loma-asuntojen syyskuntoon laittoja ja pihapuiden kaatamisia on ollut yhden miehen tarpeiksi kun viikoittaisina tehtävinä on myös hallintoa.

Laskutuksen ja monet muut yrityksen paperityöt hoitaa vaimo Katja Naukkarinen oman palkkatyönsä ohessa. Ville Naukkarisen päivät täyttyvät lisäksi töiden järjestelytehtävistä ja tarvikkeiden hankinnasta. Työkohteiden välillä saa ajella paljon.

Metsureiden kausi istutuksissa, taimikoiden raivauksissa ja ongelmapuiden kaadoissa on korkeintaan yhdeksän kuukauden mittainen. Talven tullen metsurit siirtyvät lomille ja lomautuksille työn luonteen mukaisesti.

Rakennustöitä tehdään ympäri vuoden.

Ville Naukkarinen kiittelee osaavia ja luotettavia työntekijöitään, joiden ansiosta koko yritystoiminta pyörii.

– Työntekijät tekevät yrityksessä tuloksen, eivät suinkaan pomot, Naukkarinen sanoo.

Toinen yrityksen kulmakivi on hyvät asiakkaat, joita ilman ei työtä olisi. Kiitos kuuluu myös heille.

Metsäalalla tulevaisuuden huolena on työntekijöiden saatavuus, koska nuoria ei tule riittävästi alalle. Koneet eivät pysty kaikkeen, vaan metsureita tarvitaan tulevaisuudessakin.

Monialayrittäjän toiveena on myös uudisrakentamisen viriäminen. Se toisi piristystä seudulle muutenkin kuin rakennusurakoitsijan kannalta katsoen.