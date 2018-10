Keslan tehtailla täystyöllisyys – tilauskanta ennätyksellisellä tasolla, metsäkoneita ja laitteita myydään erityisesti ulkomaille

Yleinen talouskasvu, metsäteollisuuden investoinnit ja ennätysmäiset hakkuumäärät heijastuvat myös metsäkonevalmistaja Keslan tuotantoon.

Yhtiöstä kerrotaan tilauskannan olevan nyt ennätyksellisellä tasolla ja näkymät hyvät niin kauas kuin taloudessa ylipäätään voi ennustella.

Elokuussa julkaistun puolivuotiskatsauksen mukaan konsernin tilauskanta kesäkuun lopussa oli 15,5 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 8,8 miljoonaa. Kysynnän kasvu on ollut rajua erityisesti viimeisen vuoden ajan.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla Kesla palkkasi 21 uutta työntekijää, joista kymmenkunta sijoittui Kesälahden toimipisteeseen.

– Parhaillaan haemme Kesälahdelle ylläpitosuunnittelijaa ja kahta polttoleikkaajaa, tuotantopäällikkö Mika-Pekka Tiainen kertoo. Kesälahdella työskentelee tällä hetkellä 80 tuotantotyöntekijää ja 10 toimihenkilöä.

Yhtiöllä on nyt kolme toimipaikkaa. Kesälahden lisäksi tuotantoa on Joensuussa ja Ilomantsissa ja henkilöstömäärä kokonaisuudessaan noin 250 työntekijää.

Viime vuonna konserni luopui Tohmajärvellä sijainneesta tytäryhtiö MFG Components Oy:stä. Toimintojen karsimisesta huolimatta liikevaihdon odotetaan hieman kasvavan kuluvalla tilikaudella.

Keslassa on onnistuttu lisäämään tuotantokapasiteettia kysynnän kasvun vaatimalla tavalla, eikä työntekijöiden puute ole muodostunut kasvun esteeksi.

– Uusia työntekijöitä on saatu esimerkiksi paluumuuttajina ja myös vuokratyövoimaa on on ollut käytössä, Mika-Pekka Tiainen kertoo. Käyttöön on otettu myös työvuorojärjestelyt sekä ulkoistaminen.

Pitkälle erikoistuneeseen tuotantoon saadaan harvoin täysin valmiita työntekijöitä, mutta metallialan peruskoulutuksen ja hyvän asenteen omaavat työntekijät koulutetaan tehtäviin paikan päällä.

Kilpailukyvyn nimissä tuotantoa on automatisoitu paljon, mutta robotit eivät kykene kaikkeen. Tyypillisesti robotti ja hitsaaja tai robotti ja kokoonpanija työskentelevät rinnakkain, joten ihmisiäkin tarvitaan.

Mika-Pekka Tiainen kertoo yhtiön suunnittelevan parhaillaan uusia laiteinvestointeja. Uusille koneille ja laitteille on tarvetta jokaisessa toimipaikassa, mikäli tuotantomäärät pysyvät nykyisellään.

Keslan hyvä tilanne ei selity pelkästään kotimaan kysynnällä, sillä valtaosa tuotannosta menee konsernin tavoitteen mukaisesti vientiin. Keslan koneita viedään nyt rajojen yli etupäässä Venäjälle ja Kaukoitään sekä Ruotsiin ja Norjaan.

Kesälahden toimipisteessä valmistuu laitteita neljässä eri tuoteryhmässä. Metsolantieltä lähtee maailmalle hakkureita, harvestereita, kuormaimia ja perävaunuja. Kysyntä on kaikissa tuoteryhmissä yhtä hyvä, mikä asettaa tuotannon suunnittelulle omat haasteensa; työntekijöitä tai laitteita ei voi siirtää kohteesta toiseen kun niitä tarvitaan kaikkialla.

– Vaihtoehtoina ovat silloin rekrytointi ja alihankinta, Mika-Pekka Tiainen sanoo. Näistä Keslassa ollaan käytetty jo molempia ja mahdollisesti niin tehdään jatkossakin.

Korkeasuhdanteessa huoleksi muodostuu myös materiaalisaatavuus. Metsäkonevalmistaja tarvitsee esimerkiksi hydrauliikkakomponentteja ulkopuolisilta laitevalmistajilta, joiden tuotannon odotetaan pysyvän tilaajan tahdissa.

Keslan Kesälahden tehtaalla avoimet ovet perjantaina 26.10. klo 12-18. Osoite: Metsolantie 2, Kesälahti.

Kesla Oyj

Perustettu vuonna 1960 Rantasalmelle, perustaja pienviljelijä Antti Kärkkäinen

Liikevaihto vuonna 2017: 42,7 M€

Työntekijöitä 2018: 250 henkeä

Päätoimipaikka: Joensuu

Muut toimipaikat: Kesälahti ja Ilomantsi

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen. Kesälahden tehtaan johtaja Paavo Hopponen ja tuotantopäällikkö Mika-Pekka Tiainen.

Perheyhtiö jonka A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.