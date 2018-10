Joros on kasvanut vauhdikkaasti – metalliputken taivuttaja ja jatkojalostaja on vastannut kysyntään uusilla investoinneilla

Punkaharjulainen metalliteollisuus on täysillä mukana yleisen talouskasvun vauhdissa. Palomäentien teollisuusalueella toimivan Joroksen tuotteet ovat viime vuosina käyneet hyvin kaupaksi ja yritys on uskaltanut kasvaa kysynnän mukana.

Metalliputken taivutukseen ja jatkojalostukseen erikoistunut yritys on vuodesta 2015 lähtien investoinut 3,5 miljoonaa euroa tuotantotiloihin ja laitteisiin, joista viimeisin, iso taivutuskone asennettiin paikalleen kaksi viikkoa sitten. Sen ansiosta yrityksen tuotantomahdollisuudet laajenivat entisestään.

– Pystymme käsittelemään nyt 5-220 millin paksuista putkea, toimitusjohtaja Toni Pesonen sanoo. Uusimman laitehankinnan myötä Joros on nyt alallaan maan monipuolisin yritys.

Kasvun on mahdollistanut myös suunnan muutos, joka otettiin viimeisen taloustaantuman jälkeen. Entinen veneiden kaiteiden valmistaja on nyt laaja-alainen alihankintayritys, jonka tuotteita menee monenlaiseen valmistukseen esimerkiksi energia- ja metsäteollisuuteen, työkoneiden ja ajoneuvojen valmistukseen sekä terveydenhuoltovälineitä valmistavaan teollisuuteen.

– Asiakkaat ovat pääosin kotimaassa, mutta lopputuotteista noin 80 prosenttia menee vientiin. Viime vuosina koettu kasvu on tullut alihankinnasta, Pesonen kertoo. Veneiden kaiteet ovat edelleen tuotevalikoimassa mukana, mutta niiden osuus on enää kolmasosa tuotannosta.

Asiakaskuntaa laajentaakseen Joros on alkanut tähyillä itsekin ulkomaille ja kansainvälistymisprojekti on käynnistetty. Edessä on kuitenkin iso työ, jonka tuloksia voidaan odottaa vasta vuosien kuluttua.

Joroksen tilauskirja kuluvan vuoden osalta on täynnä ja sen johdosta liikevaihdoksi muodostuu 7,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 liikevaihto oli kaksi miljoonaa, mikä osoittaa hyvin viime vuosina koetun kasvun laajuutta. Tuotantotila on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana ja nyt sitä on yhteensä 5 500 neliötä.

Yrityksen työntekijämäärä on tämän vuoden aikana lisääntynyt viidellätoista henkilöllä ja kokonaisuudessaan Joroksella työskentelee nyt 65 työntekijää.

– Ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoinnissa on haasteita, ja se on aiheuttanut pullonkaulaa tuotantoon, Pesonen sanoo. Osaajien hankinnassa on otettu käyttöön useammat konstit.

Työntekijöitä on rekrytoitu suoraan ja vuokratyönvälityksen kautta. Kolmas tapa työntekijöiden hankinnassa on rekrykoulutus, jonka ensimmäinen ryhmä on parhaillaan opiskelemassa metallialan osaajiksi.

Joroksen kanssa yhteistyössä rekrykoulutuksen järjestäjinä ovat ammattiopisto Samiedu, työvoimahallinto ja Ely-keskus. Koulutukseen on valittu metallialasta ja työpaikasta kiinnostuneita henkilöitä, jolla ei ole alan peruskoulutusta.

Ensimmäinen viiden hengen ryhmä opiskelee kaksi päivää viikosta Samiedussa ja kolme päivää työpaikalla. Mikäli kolmen kuukauden mittainen opiskelu etenee odotetusti, niin opiskelija saa opintojensa päätteeksi työpaikan Jorokselta.

Toni Pesosen mukaan ensimmäisen ryhmän opintojen eteneminen näyttää lupaavalta ja tähän asti saadut kokemukset ovat hyvät. Hän uskoo rekrykoulutuksen täyttävän sekä yrityksen että opiskelijoiden odotukset.

Joros Oy

Metalliputken taivutukseen ja jatkojalostukseen erikoistunut yritys (Kapasiteetti halkaisijaltaan 5-220 millin putket).

Perustettu vuonna 1983

Vuoden 2018 liikevaihto 7,5 miljoonaa euroa

Henkilöstömäärä 65 työntekijää

Omistajat Toni Pesonen ja Markus Silfverberg