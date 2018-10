Finn-Pehmex toimii toisessa polvessa – toimitusjohtaja Katja Kasper uskoo 40-vuotiaan yrityksen tulevaisuuteen

Kerimäen Haapakalliossa toimivalla huonekalualan yrityksellä Finn-Pehmex Oy:llä on takanaan neljän vuosikymmenen matka.

Perheyrityksen perusti vuonna 1978 Raimo Kurvinen, joka alkoi myydä vaahtomuovipatoja ja vaahtomuovirouhetta. Ensimmäisen liikkeensä hän perusti vuonna 1978 Savonlinnaan.

Tätä nykyä yritystä pyörittää Raimo Kurvisen tytär Katja Kasper yhdessä aviomiehensä Pasi Kasperin kanssa.

Katja Kasper on yrityksen toimitusjohtaja, ja molemmat työskentelevät yrityksessä.

Paitsi että Finn-Pehmex myy huonekaluja, se myös valmistaa itse patjoja.

– Valmistamme sisustuspatjasarjoja levitettäviin puurunkoisiin vuodesohviin. Valmistuksessa on myös keinutuolin matot sekä vaahtomuovipatjat, myös erikoiskoot ja esimerkiksi venepatjat ja patjat mittojen mukaan. Valmistamme patjoja myös laitoskäyttöön soveltuviksi, Katja Kasper selvittää.

– Myynnissä on oman tuotantomme lisäksi esimerkiksi vuodevaatteita, runko- ja joustinpatjoja, petauspatjoja ja huonekaluja, kuten sänkyjä, sohvakalustoja, ruokapöytiä, kirjahyllyjä, lipastoja ja paljon muuta. Myymälässä on myös sisustustavaroita, hän jatkaa.

Kasper on tyytyväinen Finn-Pehmexin tämän hetken toimintaan.

– Sijaintipaikka on hyvä Savonlinnan päätien varrella, ja kaupunki itse asiassa kasvaa tänne suuntaan. Tokmanni ja K-Rauta ovat siirtyneet itäpuolelle kaupunkia, ja olen todella luottavainen tähän työhön ja yritykseen.

Hänen mukaansa yrityksen menestymisen salaisuus on ollut läpi vuosien, että se ei seiso vain yhden tukijalan varassa.

– Jos olisimme pelkkä huonekaluliike, vaikeuksia varmasti olisi. Tukijalkamme ovat patjojen valmistus ja huonekalutuotteiden myynti.

Hänen mukaansa myös kauppaketjuihin kuulumattomuus on Finn-Pehmexille vahvuus.

– Me pystymme ostamaan juuri ne tuotteet, joita asiakkaat haluavat. Tunnemme oman asiakaskuntamme, ja pystymme tarjoamaan heille juuri omanlaisia tuotteita. Kykenemme pitämään tuotevalikoiman laajana, ja siitä saamme asiakkailtamme palautetta.

Katja Kasper tuli Finn-Pehmexiin töihin vuonna 1998, ja toimitusjohtajana hän aloitti vuonna 2011 sen jälkeen, kun Raimo Kurvinen kuoli.

Nykyisen yrittäjäpariskunnan lisäksi Finn-Pehmex työllistää vakituisesti yhden ompelijan. Kesäaikaan töissä on usein kaksi ompelijaa.

Huonekalut tulivat voimalla liikkeen valikoimiin vuonna 1997. Vuonna 2010 tehdyn laajennuksen jälkeen niiden määrää lisättiin voimakkaasti. Patjoja valmistetaan yhä, ja niiden vähittäisvähittäismyynnin lisäksi Finn-Pehmex toimii patja-alan tukkukauppiaana. Lisäksi yritys valmistaa erikoispatjoja esimerkiksi veneisiin ja matkailuautoihin.

Kasper sanoo, että oman isän perustaman yrityksen jatkaminen ja sukupolvenvaihdos eivät olleet kovinkaan helppoja prosesseja.

Hänen mukaansa kasvaminen yrittäjäksi ja luottamuksen saaminen yrityksen perustajalta oli pitkä ja kova työ.

– Toivon, että yrityksistään luopuvat vanhat yrittäjät kykenisivät antamaan uusille jatkajille ”köyttä” ja vetovastuuta. Se vaatii sivuun siirtyvältä oivallusta, että luottaa uuteen polveen, eikä myöskään pidä pinttyneesti kiinni omista vanhoista toimintatavoista.

– Olen lukenut itseni ensi merkonomiksi ja sitten tradenomiksi, mutta kaikista kovin koulu on ollut isäni Raimo Kurvisen koulu, Katja Kasper miettii.

Kasper arvioi, että monet sivulliset varmasti ajattelevat, että on helppoa lähteä valmiiseen yritykseen. Hän näkee asian kuitenkin toisin.

– En ole todellakaan ryhtynyt yrittäjäksi kultalusikka suussa, vaan itse käännän asia toisin päin: yrittäjän tieni on ollut kaukana helppoudesta.