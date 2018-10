Neljännesvuosisata polttoainebisnestä – Hannu Lötjönen aloitti Shell-kauppiaana vuonna 1994, asemalla on vakiintunut paikka Punkaharjulla

Hannu Lötjönen aloitti Punkaharjun Shell-huoltoaseman yrittäjänä vuona 1994, ja yritys on toiminut samalla paikalla ja saman ”lipun alla” ensi vuonna neljännesvuosisadan ajan.

Lötjönen kertoo, että yritys toimii perheyrityksenä, ja sellaiseksi se alun perinkin perustettiin. Tällä hetkellä osakkaina ovat Hannu Lötjösen lisäksi vaimo Maila Lötjönen ja poika Marko Lötjönen. Kaikki ovat olleet mukana alusta lähtien.

Lötjösten huoltoasema sijaitsee aivan Punkaharjun taajaman kupeessa. Shellin asema on Punkaharjulla vahva, ja liikepaikka on hyvä valtatie 14:n ja Kesälahdentien risteyksessä.

– Juuri tämän parempaa liikepaikkaa ei voi toivoakaan. Toisaalta tämä on lähellä kylää ja samalla valtatien varressa.

Polttoainebisnes on kokenut vuosikymmenten aikana ison muutoksen, ja liikennepolttoaineiden myynnin kate on on ohentunut.

– Polttoaineen myynnistä on yrittäjälle joskus jonkin verran jäänytkin, ja ala on aika kilpailtua periaatteessa koko ajan.

Osaltaan se onkin juuri syynä sille, että yritys laventaa toimialaansa ja hakee kasvua ja menestymistä laajemmalta toimialueelta. Lötjösten asema onkin kasvattanut runsaasti erilaisten oheispalveluiden osuutta.

– Tarjontaa on pitänyt laajentaa ja monipuolistaa, ja huoltoasema tarjoaa tätä nykyä esimerkiksi Postin, Matkahuollon ja Veikkauksen palvelut.

Huoltoasemalla on myös lounas- , a`la carte ja hampurilaisravintola sekä elintarvikekauppa.

Korjaamo Shellillä on toiminut koko ajan, ja korjaamolla työskentele päätoimisesti yksi henkilö. Se on varustettu nykyaikaisin testerein, joten autojen perushuollot, katsastusremontit ja mittaukset onnistuvat.

– Uusimme myös juuri pakokaasujen mittauslaitteiston, Hannu Lötjönen mainitsee.

Lötjönen kertoo, että autohuoltojen lisäksi asentaja korjailee ja huoltaa monenmoisia pienkoneita aina polkupyöristä ja ruohonleikkureista lähtien. Lisäksi Shelliltä löytyvät niin renkaat kuin varaosat.

Koneellinen autonpesu tuli mukaan Punkaharjun Shellin bisnekseen mukaan kymmenisen vuotta sitten. Huoltoaseman palkkalistoilla on tällä hetkellä Lötjösten perhe mukaan lukien keskimäärin 12 henkilöä.

– Tämä ala on senlaatuinen, ettei siinä muuten pysty toimimaan kuin palvelemaan paikan päällä ja henkilökohtaisesti. Ihmisen on oltava paikalla vähän joka hommassa. Olemme yrittäneet kaikkien kykyjemme mukana palvella asiakkaita kaikessa, missä olemme pystyneet.

Punkaharjun Shellin asiakaskuntaa Hannu Lötjönen pitää vakaana, ja 25-vuotisjuhlavuosi näkyy ensi vuonna asemalla.

– Jonkin tapahtuman aiomme varmasti järjestää, ja siitä on ollut jo puhetta öljy-yhtiön kanssa.

– Toiminta on asettunut uomilleen, kun senkin aikaa olemme jo toimineet. Toki olemme tehneet monta virhettäkin matkan varrella, ja kantapäänkin kautta on pitänyt harjoitella. Mutta tätä nykyä toiminta pyörii hyvin, ja perheyrittäjyys tuo toimintaan mukaan joustavuutta.