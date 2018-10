Palkittu Darekon jatkaa kasvuaan – Savonrannan tehtaan elektroniikkaosaaminen vaikutti osaltaan Vuoden 2017 Alihankkija -palkintoon

Savonranta voi olla muuten hiljaisen oloinen kylä, mutta sen teollisuusalueelta löytyy huippuluokan osaamista elektroniikan ladonnassa ja kokoonpanossa.

Darekon Oy:n Savonrannan tehdas on tärkeä osa yritystä, jolla on tuotantoa neljällä paikkakunnalla, yksi niistä Puolan Gdanskissa.

Elektroniikkatuotteisiin, mekaniikkaan ja johdinsarjoihin erikoistuneen yrityksen tasoa kuvaa, että Darekon Oy valittiin viime vuonna Vuoden 2017 Alihankkijaksi. Valinnan teki Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry., joka on Suomen suurin logistiikan ja hankinnan asiantuntijoiden verkosto.

Darekon on myös yksi kahdestakymmenestä suomalaisyrityksestä, jotka Lontoon pörssi hiljattain listasi dynaamisiksi kasvuyrityksiksi. Listalla on eri puolilta Eurooppaa tuhat pk-yritystä, joiden uskotaan luovan keksintöjä, työpaikkoja ja talouskasvua.

Savonrantalaisen elektroniikkateollisuuden alkujuuret yltävät kahdeksankymmenluvun puoliväliin. Hyppäys suuremman konsernin osaksi tapahtui toistakymmentä vuotta sitten, kun Darekon osti Jouko Heinosen ET-Electro Oy:n.

Siitä alkoivat vahvemman kasvun vuodet, joita taantuma hieman jarrutti 2010-luvun alussa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana koko Darekonin liikevaihto on kuitenkin kaksinkertaistunut. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi koko yhtiössä 43 miljoonaa euroa.

Myös Savonrannalla päästiin viime vuonna uuteen ennätykseen, vajaan yhdeksän miljoonan euron liikevaihtoon.

– Ryhdyttiin nostamaan jalostusarvoa ja alettiin tehdä entistä enemmän valmiita lopputuotteita. Kasvu on tullut tehtaan yleisen toiminnan ja järjestelmien kehittämisestä ja isomman vastuun ottamisesta, selittää Savonrannan tehtaan johtaja Kimmo Turtiainen.

Darekon on ainoa elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja Savonlinnan talousalueella. Tuotanto jakautuu monelle alalle, mutta lopputuotteet ja niiden osat päätyvät lähes sataprosenttisesti Suomen rajojen ulkopuolelle.

– Päämiehet ovat Suomessa, mutta niiden kautta tuotteet leviävät maailmanlaajuisesti, sanoo Turtiainen.

Savonrannan tehtaan suurin yksittäinen työllistäjä on tällä hetkellä raideliikenne.

Tuotteet ovat suurelta osin liikesalaisuuden piirissä, mutta yhteistyössä yhtiön Haapaveden tehtaan kanssa Savonrannalla valmistuu muun muassa junien älyjärjestelmiä. Nämä rekisteröintilaitteet vertautuvat lentokoneiden ”mustiin laatikoihin”.

– Myös erilaisten kommunikaatiolaitteiden osia valmistetaan. Tuotanto sijoittuu pääasiassa vaativiin tuotteisiin, mutta myös pieniä määriä tehdään massamarkkinoille, kuten led-valaisinten osiksi.

Savonrannalla kasvun eväät luotiin kuluvan vuosikymmenen alkupuolella tehdyllä tehtaan laajennuksella ja vanhojen tilojen päivityksellä. Uutta tuotantotilaa saatiin tuolloin viitisensataa neliömetriä ja toimitilojen kokonaisala nousi 2200 neliömetriin.

Darekon toimii vuokralaisena Savonlinnan kaupungin omistamassa hallissa. Tilat ovat Kimmo Turtiaisen mukaan nykyiseen toimintaan sopivat.

Laajennuksen yhteydessä yritys investoi automaattiseen lakkauslinjaan, jossa komponenttilevyt suojalakataan kulutuskestävimmiksi.

– Juuri lakkauslinja antoi lisämahdollisuuden vaativampien tuotteiden tekemiseen, sanoo Turtiainen.

Darekonin tuotanto perustuu pitkälti ennakkotilauksiin ja -sopimuksiin. Projektisopimukset voivat olla usean vuoden mittaisia.

Komponenttien saatavuus heilahtelee maailmanmarkkinoilla ja toimitusajat voivat vaihdella muutamasta kuukaudesta vuoteen. Siksi tuotteita tehdään ennusteiden pohjalta myös varastoon.

– Komponenttien kysyntä kasvaa sitä mukaa, kun elektroniikka lisääntyy esimerkiksi autoissa ja puhelimissa.

Tärkeä osa tuotannon laadun varmistamista on tuotteiden testaus. Lopputuotteiden toimivuutta voidaan Savonrannalla testata asiakkaan vaatimusten mukaan monin tavoin, aina vanhennusta myöten. Valmius löytyy muun muassa sää-, olosuhde- ja sähköturvallisuustestauksiin.

Testien jälkeen linjan päästä lähtee valmiiksi pakattuja tuotteita loppukäyttäjille.