Yhteisyrittäjyys kantaa – Niskavuoren Portti pitää palveluita lähellä kyläläisiä ja toimii Anttolan seudun kohtaamispaikkana

Keskellä Kerimäen Anttolan kylää sijaitsevaa Niskavuoren Porttia voi hyvällä syyllä luonnehtia kylän keskukseksi ja paikallisten kohtaamispaikaksi.

Valtatie 14:n liikenne vilistää tontin rajaa myöten Savonlinnaan sekä Kerimäen ja Punkaharjun suuntaan. Tontin kulmalle jää risteys, josta jatkuvat puolestaan pääväylät Louhen ja Silvolan suuntaan.

Sijainti on siis mitä mainioin ja väkeäkin Anttolan seudulla asuu verrattain hyvin.

– Lähiseudulla elää pitkälti toista tuhatta henkeä. Kun omaa yritystä noin seitsemän vuotta sitten perustettiin, oli yksi tärkeä ajatus se, että saadaan tietyt palvelut säilymään lähellä kyläläisiä, kertaavat yrittäjät Riikka Lyytinen ja Minna Kosonen.

Tuohon tavoitteeseen Lyytinen ja Kosonen ovat hyvin päässeet. Niskavuoren Portti palvelee tänä päivänä seitsemänä päivänä viikossa. Työtä se tarjoaa ympärivuotisesti viidelle henkilölle, sesonkiaikaan useammallekin.

– Sunnuntai-aukioloistakin on haluttu pitää kiinni talvikaudellakin. Vain juhannuksena ja jouluna pistämme ovet lyhyeksi aikaa kiinni.

Kahvila- ja ruokapalvelut ovat toiminnan kulmakivi. Lisäksi yritys hoitaa Postin ja Veikkauksen palveluita. Tällä hetkellä nostetta on myös pitopalveluilla.

– Meiltä on pitkään tilattu esimerkiksi kakkuja ynnä muita. Nyt pitopalvelua on ryhdytty laajentamaan. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi Kylätalo Nousulan kanssa ja pitopalvelukeikkoja tehdään eri puolille seutua, myös kaupunkikeskustaan, yrittäjät kertovat.

Lyytinen ja Kosonen ehtivät työskennellä paikalla jo ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Ennen kuin kaksikko perusti Niskavuoren Portin, paikalla toimi ST1 Haapakallio-huoltoasema.

Seudulta kotoisin oleva Lyytinen tuli töihin vuosituhannen taitteessa, Etelä-Suomesta Anttolan seudulle muuttanut Kosonen puolestaan vuonna 2004.

Kun edelliset huoltamoyrittäjät omalta osaltaan lopettivat toiminnan, tarttuivat Lyytinen ja Kosonen mahdollisuuteen.

– Palveluiden säilymisen lisäksi tavoitteena oli tietenkin se, että saisimme ainakin itsemme työllistettyä. Yrittäjyydestä naisilla ei ollut kokemusta ennestään lainkaan. Siitä lähdettiin ottamaan oppia yhdessä tuumin.

– Alkuvaiheessa esimerkiksi uusyrityskeskuksesta saatiin kyllä paljon arvokasta tietoa. Yritysneuvontaa on hyödynnetty myös myöhemminkin. Olemme kokeneet palveluiden toimivan hyvin.

Kaikkein arvokkaimmaksi asiaksi Lyytinen ja Kosonen nostavat sen, ettei yrittäjyyden taivalta ole tarvinnut taittaa yksin. Yhteisyrittäjyyttä Niskavuoren Portissa ei ole kaduttu päivääkään.

– Taakkaa ja vastuuta pystytään jakamaan, eikä ajatuksiensa ja pohdintojensa kanssa tarvitse olla yksin.

Lyytinen ja Kosonen kertovat tekevänsä yrityksen hallinnoinnin ohessa myös suorittavaa työtä yhtä lailla muiden työntekijöiden kanssa. Käytännössä toinen yrittäjistä on lähes aina työpaikalla läsnä.

– Usein tehdään niin, että toinen tekee aamuvuoroa ja toinen iltavuoroa. Lisäksi, jos joku työntekijöistä sairastuu, niin yleensä me yrittäjät itse paikkaamme tilanteen.

Yrittäjävuodet ovat Lyytiselle ja Kososelle kirkastaneet entisestään myös sitä, mitä yrittäjän vastuu todella on. Kaikki on kiinni omasta toiminnasta ja aktiivisuudesta.

– Tietyistä tosin asioista toivoisi, että yrittäjien suuntaan viestittäisiin ja tiedotettaisiin aktiivisemmin. Esimerkiksi kun säädöksiä tai työehtosopimuksia päivitetään, on yrittäjän itse kaivettava usein se tieto ja seurattava missä mennään.

Lyytinen ja Kosonen jatkavat, että yrittäjänä toiminen on myös teroittanut entisestään sitä, miten tärkeitä asiakkaat ovat.

– Kukaan muu ei maksa palkkoja tai muita kuluja kuin asiakkaat. Tämän vuoksi olemme pyrkineet panostamaan palvelun laatuun ja puhuttu sen merkityksestä myös muulle henkilökunnalle.

– Esimerkiksi isoihin huoltamoketjuihin verrattuna pystymme panostamaan palveluun eri tavalla, kun työntekijöitä myöten ymmärretään hyvin asiakkaiden arvo.