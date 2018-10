Kerimaan vesihuoltoalueen lainvoimaisuus vielä puntarissa – toiminta-aluepäätöksestä tehtiin kaksi valitusta, toinen myöhästyi ja toinen meni ely-keskukseen

Savonlinnan kaupunginhallitus vahvisti 10. syyskuuta Kerimaahan uuden vesihuollon toiminta-alueen ja määräsi Itä-Savon Vesi Oy:n toimimaan alueen vesihuoltolaitoksena, jos tietyt vesihuoltolain edellytykset täyttyvät.

Päätöksen lainvoimaisuus on kuitenkin edelleen vielä avoimena, sillä päätöksestä tehtiin kaksi valitusta. Toinen valituksista saapui myöhässä vuorokausi valitusajan päättymisen jälkeen. Toinen valitus puolestaan osoitettiin Etelä-Savon ely-keskukselle, joka miettii vieläkin minkä kannan se ottaa valitukseen.

Kaupunginhallitus ottanee kantaa toiseen, myöhästyneeseen valitukseen ensi maanantaina. Valituksessa otettiin kantaa toiminta-alueen rajaukseen.

Vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkasen mukaan toiminta-aluepäätöksen lainvoimaisuudesta on tällä hetkellä kahdenlaista näkemystä, minkä vuoksi käytännön toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty.

Hinkkasen mielestä päätös on periaatteessa teknisesti lainvoimainen, koska toinen valitus myöhästyi ja toinen meni tavallaan väärään paikkaan. Lopullinen linjaus on silti vielä avoinna.

