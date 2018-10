Pääkirjoitus: Yrittäjyys kantaa Suomea

Tämän päivän Puruvedessä 25.10 on useita juttuja paikallisista yrittäjistä. Olemme kasanneet yritysnumeron, joka koostuu monenlaisten yrittäjien tarinoista: juhlavuottaan viettävä yritys, juhlavuoteensa valmistautuva yritys, kasvava teollisuusyritys, yhden miehen yritys, kahden naisen yritys, perheyritys, uutta suunnitteleva matkailuyritys.

Jokainen haastateltu yritys on tarinansa ansainnut. Varmasti jokainen yritys ansaitsi tulla haastatelluksi.

Yritysten takana on koko joukko ihmisiä, jotka haluavat työllistää itsensä ja tarjota töitä muille. Jokainen yritys palvelee suoraan tai välillisesti muita ihmisiä.

Monien yritysten ongelma tämän hetken Suomessa on ikääntyvä yrittäjäkanta. Kuten suomalaiset ikääntyvät, niin samalla tavalla ikääntyvät yrittäjät.

Onneksi uusia yrityksiä perustetaan, vanhoja myydään ja sukupolvenvaihdoksia tehdään. Näin yrityskanta uudistuu.

Suomen Yrittäjien mukaan uudistumisen olisi hyvä tapahtua nopeammin.

Jos ikääntyvien yrittäjien omat toiveet toteutuisivat, vuosittain lähes 5 000 yritystä vaihtaisi omistajaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. 3 000 yritystä myytäisiin perheen ulkopuolisille ostajille, ja perheen sisällä siirtyisi 1 800 yritystä vuosittain. Luvut selviävät vuoden 2015 lopulla julkaistusta Valtakunnallisesta omistajanvaihdosbarometrista.

Suomessa tehdään kuitenkin vain noin 2 000–3 000 omistajanvaihdosta vuosittain.

Yritysmarkkinoilla tarvitaan lisää kohtaamisia myyjien ja ostajien välillä, enemmän toimintakuntoisia ja kannattavia yrityksiä, osuvia asiantuntijapalveluita, monipuolisia rahoitusinstrumentteja sekä omistajanvaihdoksiin kannustavia veroratkaisuja.

Yrittäjyydestä tulee pitää huolta, sillä yritykset pitävät Suomea – tätä yhteiskuntaamme – pinnalla.

Janne Tiainen