Sosteri vakuuttaa: Tilanne on hallinnassa – työtaistelun vaikutukset ovat haasteellisimmat Sosterin kotihoidossa

Tehyn ja Superin työtaistelutoimen vaikutukset Sosterissa ovat näyttäytyneet haasteellisimpina kotihoidossa, missä henkilöstön poissaoloja on ollut eniten. Sosterissa tilanne on kuitenkin hallinnassa ja johto seuraa tilannetta päivittäin.

Tehyn ja Superin maanantaina aloittama vuoronvaihtokielto ei ole toistaiseksi aiheuttanut Sosterissa toiminnan rajoituksia. Haasteellisinta on ollut kotihoidossa, jossa poissaoloja on ollut enemmän kuin muissa yksiköissä.

– Osa poissaolevien työntekijöiden tehtävistä on jaettu työssä olevien kesken, osa on saatu hoidettua sijaisten avulla. Asiakas- ja potilastyö on kyetty kaikissa Sosterin yksiköissä turvaamaan, hallintoylihoitaja Riitta Sipinen sanoo.

Kaikkiaan poissaoloja on koko organisaatiossa ollut tavanomainen määrä. Sosterin muissa yksiköissä työtaistelun vaikutus tähän mennessä on ollut kotihoitoa vähäisempää.

– Palvelujemme käyttäjät, asiakkaat ja potilaat, voivat olla levollisin mielin. Teemme kaikkemme, että ennalta sovitut ja suunnitellut hoidot saadaan toteutettua.

Sosterin johto seuraa tilanteen kehittymistä päivittäin.

– Tarvittaessa teemme toiminnallisia rajoituksia. Näihin ei kuitenkaan vielä ole tarvetta, Sipinen sanoo.