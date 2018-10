Pian pääsee ensilumenladulle – Tanhuvaaran Urheiluopiston ja Savonlinnan kaupungin yhteinen latu avataan marraskuun alussa

Tanhuvaaran Urheiluopiston ja Savonlinnan kaupungin yhteinen 1,2 kilometrin mittainen ensilumenlatu avataan viimeistään lauantaina 3. marraskuuta.

Heti seuraavana viikonloppuna 10.-11. marraskuuta Savonlinnan Hiihtoseura järjestää Tanhuvaarassa ensimmäiset kaksipäiväiset ensilumenladun kisat.

Ladun kunnostustyöt käynnistyvät tulevana viikonloppuna ja lumetus pääsee vauhtiin alkuviikosta. Mikäli sääolosuhteet ovat suosiolliset, rata voidaan avata kenties aikaisemminkin. Tarkentuvasta aikataulusta tiedotetaan ensi viikon aikana.

Lunta on Tanhuvaarassa säilössä noin 1,5-kertainen määrä edellistalveen verrattuna. Ensilumenladun kertamaksu on 7 euroa. Kausikortti maksaa avaamispäivää edeltävään päivään saakka 50 euroa, avaamispäivänä ja sen jälkeen 70 euroa.

Hiihtorannekkeita, kausikortteja ja yrityskortteja voi ostaa Tanhuvaaran Urheiluopiston vastaanotosta.

Tarkentuvia tietoja yksityiskohdista on luettavissa osoitteesta www.tanhuvaara.fi.