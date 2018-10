Lasitehtaan historia pian kansissa – Heikki Loikkanen kokosi Kangassaaren lasitehtaan vaiheet kirjaksi

Kangassaaren lasitehtaan aika Enonkoskella elettiin vuosina 1858-1903. Muutaman vuosikymmenen aika saaressa ja sen ympäristössä oli vilkas ja edistyksellinen.

– Silloin perustettiin Enonkosken seurakunta ja kunta, Heikki Loikkanen kertoo. Kangassaaressa kasvanut mies on saattanut lasitehtaan ajan viitekehyksineen käsikirjoituksen muotoon, ja se painetaan kirjaksi vielä tämän vuoden aikana.

– Kirja valmistuu marraskuun lopulla, kirjoittaja kertoo.

Lasitehtaan aika Kangassaaressa on osa suomalaista teollisuushistoriaa ja sen vuoksi kirja on tärkeä muutenkin kuin kotiseutukirjallisuutena, jonka laatijana Loikkanen on ollut tuottelias. Hänen seitsemästä teoksestaan kuusi on kotiseutu-aiheisia kirjoja. Uutuusteoksen nimi on ”Sirpaleita lasitehtaalta”.

