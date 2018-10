Tehyn ja Superin poliittinen työtaistelu ei ole toistaiseksi aiheuttanut toiminnan rajoituksia Sosterissa

Tehy ja Super ovat käynnistäneet poliittisen työtaistelun, joka alkoi maanantaina 22.10. kello 6 ja kestää sunnuntaihin 4.11. kello 23.59 saakka.

Sosterissa toiminnallisiin rajoituksiin ei ole toistaiseksi ollut jouduttu. Tilannetta seurataan päivittäin.

Työtaistelutoimenpide on Tehyn ja Superin jäsenistön vuoronvaihtokielto. Poliittisella työtaistelutoimenpiteellä liitot vastustavat maan hallituksen lakiehdotusta, jossa pienissä yrityksissä irtisanominen olisi helpompaa.

Sosterin hallintoylihoitaja Riitta Sipinen kertoo tilannekuvasta, kun yksi lakkovuorokausi on takana Superin ja Tehyn poliittista työtaistelua.

– Sosterissa on ollut hoito- ja hoivahenkilökunnan poissaoloja tavanomainen määrä. Toistaiseksi ne on saatu hoidettua joko varahenkilöiden tai ulkopuolisten sijaisten turvin. Joitakin yksittäisiä ylityömääräyksiä ovat esimiehet joutuneet tekemään, Sipinen kertoo.

Haasteellisin tilanne on kotihoidossa, mutta sielläkin on toistaiseksi tilanne hallinnassa, kuten koko Sosterissa tällä hetkellä.

– Asiakas- ja potilastyö on turvattu, eikä toiminnallisiin rajoituksiin toistaiseksi ole tarvetta. Seuraamme tilanne päivittäin.

Myös JHL on ollut mukana poliittisessa työtaistelussa kaksipäivällä lakolla. JHL:n työtaistelu päättyy tänään tiistaina 23.10.2018 puoliltaöin. Sosteri on ollut rajattuna lakon ulkopuolelle, eikä lakolla ole ollut vaikutusta Sosterin ateriatoimituksiin.

Sosteri tiedottaa asiasta seuraavan kerran torstaina 25.10. iltapäivällä.