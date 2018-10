Perusuomalaisilta eduskuntavaaleihin viisi ehdokasta Etelä-Savosta – Matti Lundenius valittiin Savonlinnasta

Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin ylimääräinen piirikokous pidettiin Mikkelissä sunnuntaina.

Piiri päätti asettaa ensi kevään eduskuntavaaleihin Etelä-Savosta viisi ehdokasta. He ovat Matti Lundenius Savonlinnasta, Jere Liikanen Mikkelistä, Tanja Hartonen-Pulkka Mäntyharjusta, Mervi Eskelinen Pieksämäeltä ja Ano Turtiainen Juvalta.

Etelä-Savon ehdokaskiintiö on tällä hetkellä viisi paikkaa, joskin yksi lisäpaikka on vielä mahdollinen.

Ehdokkaat olivat paikallisyhdistysten valitsemia, ja piirikokous vahvisti heidän valintansa.