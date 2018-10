Rokki soi Kesälahdella – Summer Bay Rocks keräsi kaikenikäisiä

Bändileiri Summer Bay Rocks järjestettiin viikko sitten viikonloppuna Kesälahdella jo yhdettätoista kertaa.

Tuttuun tapaan Sibelius-lukion lehtorin Hannu Sorsan ja hänen musiikin ammattilaisten tiiminsä ohjaama viikonloppuleiri sai liikkeelle 12 musiikista innostunutta.

– Tunsimme Anne Lindeberg-Piiroisen kanssa yhteistyökuvioista jo aiemmin. Hänen kanssaan saimme alun perin idean Kesälahdella järjestettävästä bändikurssista, Sorsa muistelee.

Ensimmäinen Summer Bay Rocks järjestettiin 2008.

Kurssiviikonlopun sapluuna on erityinen.

Soittajat tapaavat ensi kertaa koko porukalla lauantai-aamuna ja soittavat yhteisen konsertin sunnuntaina kello 15.

Tällä kertaa kuultiin 11 laulua.

– Joka vuosi on aivan mahtavaa tulla tänne! Tämä on henkisesti niin innostavaa ja palkitsevaa, Hannu Sorsa kiittelee.

Tänä vuonna hänen mukanaan leiriviikonloppua vetämässä olivat musiikin ammattilaiset Anna ja Ville Vihonen sekä Heikki Wikström.

Viikonloppu oli tiivistahtinen.

Hannu Sorsa ja leirin järjestelyistä vastanneen MLL Kesälahden hallituksen jäsen Hanna Hämäläinen nauroivat musisoijien muistuttaneen zombeja lauantain treenipäivän jälkeen.

– Eri soittimien soittajat ja laulajat harjoittelivat yhdessä ja omissa ryhmissään. Tänään jatkettiin. Koulun musiikkiluokka oli pääpaikka, siitä hajaannuimme tarvittaessa eri luokkiin, Hanna Hämäläinen kuvaili.

Harjoitellut ja loppujameissa esitetyt laulut valikoitiin yhdessä.

Nuorimmat leiriläiset olivat seitsenvuotiaita, mukana oli myös musiikin innostamia aikuisia.

Leiriläisistä Ella-Maria Pääkkönen, sekä Matilda ja Viljami Hämäläinen vaihtoivat ajatuksia viikonlopusta.

– Olen soittanut poikkihuilua kahdeksan vuotta ja pianoa viisi. Täällä soitin pianoa ja lauloin, Ella-Maria kertoi.

Loppujamien paras kappale oli Ella-Maria Hämäläisen mielestä Mamma Mia.

– Miusta se oli tuo Autiosaari, Matilda mainitsi, tarkoittaen konsertin päättänyttä Tuure Kilpeläisen tunnetuksi tekemää laulua.

Viljamista parasta leiriviikonlopussa oli nimenomaan hyvässä porukassa soittaminen.

– Kiva kun sai tehdä kaikenlaisia musiikkijuttuja kavereiden kanssa, Matilda tiivisti.

Viikonlopusta jäi hyvä maku osallistujien suuhun ja loppujameista kuulijoiden korviin. Ensi syksyn Summer Bay Rocksia odotetaan taas innolla.

