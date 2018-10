Maakunnan parhaita voi jälleen ehdottaa – ehdotuksen voi tehdä maakuntaliiton verkkosivuilla

Etelä-Savon maakunnassa etsitään taas maakunnan parhaita. Ehdotuksia kerätään Etelä-Savon maakunnan verkkosivuilla.

Etelä-Savon parhaat -palkintoja on jaettu vuodesta 2011 alkaen. Palkinto on tunnustus toiminnasta, joka on kohottanut Etelä-Savon yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa.

Palkinnon voi saada yritys, yhteisö tai henkilö, joka on osoittanut yhteistyökykyä, innovatiivisuutta, tuloksellista toimintaa tai kehittymiskykyä.

Palkinnon voi saada myös merkittävä teko, innovatiivinen toiminta tai huomattava menestyminen oma alalla.

Viimeinen ehdotusten jättöpäivä on 7. marraskuuta.

Viime vuonna palkittiin Aino Ackté -työryhmä, Maisa Häkkinen sekä Mäntyharjun kunta. Palkinnon ovat saaneet muun muassa Savonlinnan taidelukio, Rantasalmen Puhallinorkesteri ry sekä SaimaaHoliday-yritysverkosto.

Ehdotuksen voi tehdä osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/EtelaSavoparhaat2018