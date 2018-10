Metsästäjäliitto hirvimetsällä Savonrannalla – vierasmetsästäjien ja heidän isäntiensä ruokailu järjestettiin Säimenen myllymuseon pihamaalla ajojahtien välillä

Runsas viikko sitten Savonrannan metsissä oli erityisen paljon oranssiasuisia ihmisiä liikkeellä. Normaalin hirvenmetsästyskauden aloituspäivän lisäksi Savonrannan riistanhoitoyhdistys oli saanut vieraakseen 52 Suomen Metsästäjäliiton vierasmetsästäjää.

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg kertoi, että Metsästäjäliitto järjestää vuosittain hirvijahdin eri piirissä.

– Liitolla on 16 piiriä, ja jokaisella piirillä on omanlainen metsästyskulttuurinsa, myös pääriistakohde vaihtelee alueittain. Kun kierrätämme metsästystapahtumissa eri puolilla Suomea, opimme joka kerran jotain maamme metsästysrikkaudesta.

Tapahtumalla on pitkät perinteet, ja seuraavan vuoden järjestäjät on kutsuttu edellisen vuoden jahtiin oppimaan. Suur-Savon Metsästyspiirin piirihallituksen jäsen ja Savonrannan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Kari Merilehti oli vieraillut edellisenä vuonna Ähtärissä vastaavassa tapahtumassa.

Sekä Hallenberg että Merilehti ovat vakuuttuneita tapahtuman molemmin puoleisesta vaikuttavuudesta. Vierasmetsästäjät pääsivät kokemaan savonrantalaisen tavan toteuttaa hirvijahti, ja samalla tutustutaan ja vaihdetaan kuulumisia molemmin puolin.

– Jahdin yhteydessä tavataan seuran johtoa, ja voidaan puhua yhteisistä asioista mukavassa ja hyvässä seurassa, kuuntele nytkin tuota naurua ruokapöydässä, kommentoi Hallenberg viitaten taustalta kuuluvaan nauruun.

Hänen mukaansa liitolle on tärkeää olla yhteydessä sekä lainsäätäjiin että lain toteuttajiin, ja viittasi vierailun illallistilaisuudessa käyneeseen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppään, ja muihin kansanedustajiin sekä poliisijohtoon.

Vierasmetsästäjien ja heidän isäntiensä Savonrannan riistanhoitoyhdistyksen metsästysseurojen ruokailu järjestettiin Säimenen myllymuseon pihamaalla ajojahtien välillä.

Paikalliset seurat metsästivät omilla alueillaan heille jaettujen vierasmetsästäjien kanssa, joka porrasti ruokailua. Esimerkiksi Hankavaaran metsästysseuran jahtiporukka ruokaili muita myöhemmin heidän alueellaan tapahtuneen vasan kaadon takia.

Jahdissa mukana ollut maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kehui maasta taivaaseen jahdin järjestelyjä.

– Ilma on ihana metsässä liikkumiselle, ja kaikki järjestelyt on toteutettu viimeisen päälle, hän kertoi hörppiessään soppatykissä hautunutta peurakeittoa.

Husu-Kallio oli otettu omasta hirvijahtikokemuksestaan.

– Metsä oli aamulla aivan hiljainen. Yksi korppi lensi taivaalla, ja koppelo tuli hakomaan aivan lähelle. Viimein odotus palkittiin ja puut alkoivat kallistua. Esiin saapui hirvilehmä.

– Näkymä oli kuin suoraan ampumakokeesta, pitkän aikaa katselimme toisiamme ääneti, hirvi ja minä.

Husu jäi odottamaan mahdollisia hirviemän perässä tulevia vasoja. Viimein vasakin tuli näkyviin, mutta emä kääntyi ja vei vasan mukanaan. Tilanne laukesi.

Husun mukaan jahtitapahtuma oli pelkkänä kokemuksena vailla vertaansa ilman onnistunutta kaatoakin. Joskus on nopeasti tehtävä päätös ja jättää ampumatta kuin ampua.

Tilanne siirtyi eteenpäin. Vasan ampui metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari, jolle tapahtuma oli ensimmäinen eläessä.

- Vasa tuli pitkän matkaa emänsä perässä. Ampumatilanne tuli todella nopeasti, hirvi tuli suoraan kohti ja sain käännettyä sen äännähtämällä ja samalla tuli ampumismahdollisuus.

Aiemmin Siitari on metsästänyt pääasiassa pienriistaa, ja kokemus oli mieliinpainuva. Myös hän kehui erinomaisia järjestelyjä monissa jahdeissa mukana olleena.

Jahtipäivän päätteeksi vierasmetsästäjien saaliiksi saatiin kaksi vasaa ja yksi aikuishirvi nihkeästä alusta huomioimatta. Onnistumisia tapahtui monella saralla.