Kun Venäjä-osaaminen ei olekaan valttikortti

Vuosikaudet olen kuullut, kuinka minulle ovat tuttavat hehkuttaneet, että tulen varmasti saamaan tuosta vain työpaikan, koska osaan venäjää. Viisi vuotta opiskelin venäjää yliopistossa ja elelin kuvitelmassa, jossa valmistuttuani minusta taistellaan työmarkkinoilla ja että minut revitään johonkin työpaikkaan töihin, sillä osaanhan venäjää. Sehän on se valttikortti täällä Itä-Suomessa. Onhan?

Voin nyt kokemuksesta sanoa, että ei taida olla. Kun etsii vaikkapa Joensuusta tai Savonlinnasta hakusanalla ”venäjä” työpaikkoja, tulokset ovat masentavat.

10.10 Joensuussa oli 307 työpaikkailmoitusta mol.fi –sivustolla. Niistä neljässä oli mainittu sana ”venäjä”. Kolmessa ilmoituksessa Venäjä mainittiin siksi, että firmat mainostavat toimivansa siellä. Vain yksi yritys kertoi arvostavansa hakijan venäjän kielen osaamista

Kyseinen paikka tosin vaatii myös kokemusta elementtivalmistuksesta ja sitä en tullut opiskelleeksi yliopistossa, joten se siitä.

Toivoisin, että lukioissa nuorille annettaisiin realistisempi kuva työelämästä ja työvoiman tarpeellisuudesta. Nykyään kun miettimiselle ja harkinnalle ei tunnu jäävän aikaa.

On mahdollisimman aikaisin tiedettävä se, mitä haluaa tulevaisuudelta ja puskettava täyttä vauhtia eteenpäin, välittämättä siitä, onko vastassa seinä tai aukko. Maltti on valttia.

Eero Kaasinen

FM

Enonkoski