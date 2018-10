JHL:n lakko näkyy myös Puruveden alueella – päiväkodeissa ei ole ruokapalvelua

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on ilmoittanut osaan kuntatyönantajista kohdistuvista työtaistelutoimenpiteistä tulevalle viikolle.

Ilmoituksen mukaan lakko toteutetaan maanantaista 22.10. klo 00.00 tiistaihin 23.10. klo 24.00 asti.

Lakko vaikuttaa Savonlinnan kaupungin ruoka- ja siivouspalveluihin sekä liikuntapalveluihin ensi viikolla.

Ruokapalvelun osalta hoidetaan palvelu, joka kohdistuu vanhusten ja vammaisten ruuanvalmistukseen. Myös kotipalveluateriat toimivat normaalisti.

Kaupungin päiväkodeissa ei ole ruokapalvelua maanantaina eikä tiistaina. Syyslomaviikolla auki ovat Kerimäen Anttolan, Savonlinnan Asemantien ja Kellarpellon, Kerimäen, Nojanmaan, Punkaharjun ja Savonrannan päiväkodit.

Päiväkoteihin tulee tuoda omat eväät: aamupala, lounas ja välipala. Kaikissa ruuissa tulee olla merkittynä lapsen nimi, mikä on tärkeää erityisesti erityisruokavalioiden takia. Eväät voidaan säilyttää päiväkodin kylmässä tilassa, mutta niitä ei pysty lämmittämään.

Päiväkotilasten vanhemmille tiedotetaan poikkeusjärjestelyistä. Perheille hyvitetään ruokapalveluiden puuttuminen päiväkodeissa.

Kaupungintalon Äkkiväärän lounaskahvila on suljettu maanantaina ja tiistaina.

PikkuSaimaa-uimahalli on suljettu maanantaina ja tiistaina. Lasten uimakoulut on peruttu ensi viikon osalta kokonaan. Uinti-ja temppurata uimataitoisille on peruttu maanantaina ja tiistaina, mutta keskiviikon-perjantain tunnit järjestetään normaalisti.

Kaupungin järjestämät jumpparyhmät on peruttu kantakaupungin alueella maanantaina ja tiistaina.

Jäähallit ovat avoinna maanantaina ja tiistaina poikkeuksellisesti kello 16.30-22.30.