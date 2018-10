Raja toisi hyvinvointia

Savonlinnan seudulle tarvitaan uutta nostetta. Etelä-Savon itäkolkassa murehditaan paitsi kolkkoja työttömyyslukuja, myös väestön poismuuttoa eli muuttotappioita.

Syitä kehitykselle löytyy, ja tikun nokkaan on nostettu opettajankoulutuksen lakkauttaminen Savonlinnasta. Itä-Suomen yliopisto teki nolon tempun ja maan hallitus osoitti kykenemättömyytensä auttaa Savonlinnaa tilanteessa, jossa sadat opiskelijat ja opettajat muuttivat Joensuuhun opintojen ja työn perässä.

Savonlinna sai kovan laskun maksettavakseen. Mutta jottei seudulla vaivuttaisi masennuksen alhoon, tarvitaan uusia avauksia. Yksi sellainen on uusi selvitys Parikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan merkityksestä paitsi Savonlinnan seudulle, myös laajasti itäiselle ja kaakkoisella Suomelle.

Sitowise Oy:n tekemän selvityksen mukaan rajan avaaminen toisi merkittävän aluetaloudellisen hyödyn. Ylityspaikan tuomat tuotot ylittäisivät hankkeen kustannukset moninkertaisesti.

Kuten Puruveden jutussa 25.10 todetaan, rajan avaamisen myötä Parikkala nousisi liikenne-ennusteiden mukaan Suomen neljänneksi vilkkaimmaksi ylityspaikaksi raskaan liikenteen ja viidenneksi vilkkaimmaksi kokonaisylittäjämäärien osalta.

Erityisen paljon uusi ylityspaikka vaikuttaisi matkailuun. Selvityksen mukaan matkailutulo voisi vuonna 2022 olla 57 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 270 henkilötyövuotta. Yhtä lailla raja helpottaisi kulkua Suomesta Venäjälle. Rajan hyödyt olisivat molemminpuoliset.

Kysymys Parikkalan rajanylityspaikasta on poliittinen ratkaisu. Toivotaan, että valtiovallalta löytyy halua ja kykyä tehdä päätös, jolla olisi suuret vaikutukset koko Suomen tulevaisuuteen.

Janne Tiainen