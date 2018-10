Puruvesi Pop jää tauolle – Keiku satsaa Luola Eventsiin sekä niputtaa yhdistyksen ensimmäiset 15 vuotta kirjaksi

Keiku ry:n järjestämä Puruvesi Pop –festivaali jää tauolle, eikä ainakaan ensi kesänä tapahtumaa järjestetä Kerimäellä. Päätöksen takana ovat taloudelliset realiteetit ja toiminnan painopisteiden priorisointi.

Kesällä 2018 säät eivät Popin aikaan olleet Kerimäellä erityisen suosiolliset: vettä satoi molempina tapahtumapäivinä, eivätkä yleisöodotusten minimitavoitteet täyttyneet. Tapahtuman tulos oli selvästi tappiollinen.

– Jos molempina päivänä olisi tullut edes 150-200 henkeä enemmän väkeä, niin tilanne olisi ollut jo parempi. Sinällään tapahtuma sujui järjestelyiltään hyvin ja paikalle saapunut yleisö vaikutti viihtyvän mainiosti, kertoo Keiku ry:n puheenjohtaja Jussi Silvennoinen.

Kerimäkeläiseen festivaalihistoriaan mahtuu hyviäkin vuosia, mutta toisaalta säät ovat koitelleet useasti aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2016 tapahtuma meni miinukselle.

– Nyt olisi tarvittu miinusvuoden sijaan toinen onnistunut vuosi peräkkäin. Siinä tilanteessa tapahtuman tason ylläpitäminen ja suunnitelmien mukainen kehittäminen olisi ollut hyvällä pohjalla.

– Tuotantoporukan ydinjoukko on tehnyt festivaalia Kerimäelle vapaaehtoisvoimin jo vuodesta 2007 lähtien vuosittain. Päätettiin, että tässä kohtaa tauko kesäfestivaalista on ihan paikallaan.

Festivaalin tähänastisia asiakkaita, talkoolaisia ja yhteistyökumppaneita Silvennoinen kiittelee lämpimästi.

– Erityiskiitos kuuluu heille, jotka ovat jo vuosien ajan olleet mukana tapahtumassa keleistä riippumatta – joko asiakkaana tai talkoolaisena.

Pop-päätöksestä huolimatta Keikun väki jatkaa aktiivista työtä seutukunnan elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Nyt painopiste siirtyy Luola Eventsin toiminnan kehittämiseen.

Keväällä aloitettu Luola Events -projekti on saanut hyvän vastaanoton, ja Punkaharjulle Tuunaansaaren luolastoon tuodaan vielä tämänkin vuoden nimissä kotimaisia kärkiartisteja esiintymään. Seuraavaksi luolaan saapuu 27.10 Elastinen.

Luola Events on Keiku ry:n ja Matkailukeskus Harjun Portin yhteisprojekti.

– Luolasto antaa mahdollisuuden panostaa ympärivuotiseen toimintaan. Konserttien lisäksi luolasto tarjoaa hyvät puitteet myös esimerkiksi kokouksille ja seminaareille. Luolastosta kehitetään monipuolinen ja kiinnostava areena tapahtumille.

Keiku ry aikoo myös niputtaa ensimmäisten toimintavuosiensa vaiheet kansien väliin ja toteuttaa yhdistyksen ensimmäistä 15 toimintavuotta käsittelevän teoksen.

Keiku ry on perustettu jo vuonna 2003. Suuremman yleisön tietoisuuteen yhdistys on noussut vasta Puruvesi Pop –festivaalin myötä.

– Festarit ovat vain yksi osa Keikun toimintaan. Kerimäellä on ollut aikanaan myös vahva bändikulttuuri. Keikun toimintakin on aikanaan lähtenyt liikkeelle siitä, että paikkakuntalaiset halusivat omille bändeilleen keikkaa, Silvennoinen sanoo.

– Nyt ryhdytään keräämään materiaalia aiemmilta Keikun toimijoilta ja omista arkistoista. Tarkkaa aikataulua projektille ei ole asetettu, eikä julkaisuformaattia ole vielä lyöty lukkoon. Kirjakinhan siitä herkästi voi muovautua.

Lisäksi Keiku suunnittelee talvikauteen sijoittuvan valotempauksen toteuttamista Kerimäelle.

Projektia tehdään yhteistyössä Kerimäen kappeliseurakunnan kanssa. Aluevalaisu sijoittuisi Kerimäen kirkonmäen alueelle ja se toteutettaisiin tammikuun alussa.

– Viime talvena tehdystä aluevalaisusta tuli paljon positiivista palautetta. Se tuntui virkistäneen vuoden pimeintä aikaa ja herättäneen kiinnostusta myös matkailijoissa.

Aluevalaisuun liittyen käynnistetään lähiaikoina joukkorahoituskampanja. Tällöin myös yksittäisillä henkilöillä on mahdollisuus osallistua ja edistää tempauksen toteutumista.

– Viime vuonna tempaus tehtiin omin satsauksin, hyväntekeväisyyshengessä. Aluevalaisu vaatii kuitenkin laitteistoa ja rakentaminen vie aikaa. Jos joukkorahoituksen kautta saadaan minimitavoite täyteen, niin valaisu kyllä toteutetaan.