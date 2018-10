Yhteistyöllä lisäarvoa lähituotteille – Kiteelle rakennetaan elintarviketoimialan klusteria

Kiteen elinkeinotoimessa käynnistellään yhteistyötä, jonka keskiössä ovat alueen luontaiset vahvuudet, kuten keruutuotteet ja paikalliset maatalouden tuotteet.

Suunnitelmissa on saada tuotanto ja kauppa nykyistä voimallisemmaksi ja tuotteille lisää hintaa esimerkiksi jalostuksen kautta.

– Tavoitteena on luoda elintarvikealan liiketoimintaympäristö eli klusteri, elinkeinopäällikkö Mikko Heickell muotoilee.

Klusterin keskeiset palikat ovat Kiteellä jo valmiina kuten laadukas alkutuotanto, infrastruktuuri ja logistiikka.

– Seuraavaksi tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Yhteistyön rakentamisen periaatteena on, että kaikkien on saatava enemmän.

Yhteistyötä on viriteltävä moneen suuntaan, että toimintaan saadaan tarvittavaa laajuutta ja volyymiä. Käytännössä se edellyttää verkoston rakentamista. Tarvittavista toimijoista suuri osa on Kiteellä jo valmiina, mutta osa on houkuteltava paikkakunnalle sen ulkopuolelta.

Elokuussa työnsä aloittanut elinkeinopäällikkö on tavannut ensimmäisten työviikkojensa aikana jo lukuisia mahdollisia yhteistyötahoja ja tulostakin on syntynyt hyödyllisten kontaktien muodossa.

Esimerkiksi keruutuotteiden kannalta ratkaisevassa asemassa oleva poimijaverkosto on järjestymässä Kiteelle muualla Pohjois-Karjalassa toimivan yrityksen kautta.

Tehokkaan poimijaverkoston avulla saadaan marjat ja sienet talteen sekä hyödynnetyiksi nykyistä paremmin.

Tuotekehitys ja elintarvikeprosessien osaaminen on iso osaamisalue, jossa eivät omat voimat ja taidot tällä hetkellä riitä, mutta yhteistyön kautta tähänkin haasteeseen löytyy ratkaisu. Elintarvikealalla on olemassa asiantuntijayrityksiä, joiden palvelut saadaan myös kiteeläisten käyttöön. Tähän liittyviä neuvotteluja käydään parhaillaan.

Maataloustuotannon saralla on myös julkisia toimijoita, joiden avulla tuotekehitykseen voidaan saada vauhtia. Kiteeläisten yritysten tutkimusyhteistyökumppaneina Heickell näkee esimerkiksi MTK:n, Pro Agrian ja Luonnonvarakeskuksen.

Elintarvikealan toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina paljon. Markkinoilla pärjätäkseen on osattava järjestää esimerkiksi jäljitettävyys niin, että kuluttaja pystyy selvittämään tuotteen alkuperän. Tämänkin suhteen kiteeläiset toimijat tarvitsevat yhteistyötahoja, joiden avulla vaatimukset saadaan täytettyä.

Elinkeinopäällikön mielestä Kiteellä olisi paljon tehtävää esimerkiksi luomumaidon ja vaikka Kesälahdella tuotettujen mansikoiden tuotekehittelyssä ja jalostamisessa.

Erinomaisia, puhtaita maataloustuotteita kannattaa toki brändätä ja luoda niille lisäarvoa tunnettuuden kautta, mutta myös jalostamalla.

– Miksi myydä luomumaitoa tai laadukkaita marjoja maailmanmarkkinahinnalla, kun ne voisi jalostaa jugurtiksi, jäätelöksi tai smootieksi ja saada niistä moninkertaisen hinnan, hän kysyy.

Laadukkaan tuotannon lisäksi Kiteellä on paljon muutakin, joka on elintarvikealalla välttämättömyys. Kylmätiloja ja tuotantolinjoja esimerkiksi on alueella jo valmiiksi.

– Samat linjat voivat käydä monenlaiseen tuotantoon. Jokaisen tuottajan ja tuotteita jalostavan toimijan ei tarvitse hankkia omia laitteita, vaan ne voivat olla yhteiskäytössä.

Myös valmiita tiloja Kiteeltä löytyy.

– Tuotantotiloja, varasto sekä toimistotiloja yhteyksineen on esimerkiksi Koivikossa ja Puhoksessa. Rakentamaan ei tarvitse käydä ainakaan heti alkuun.

Kiteeläistä elintarviketuotantoa ollaan kehittämässä ”kovalla rahalla”, eikä kehittämisavustuksia tai tukia olla hakemassa tässä yhteydessä.

– Rahoittajat ovat kyllä mukana ja ilmoittaneet halukkuutensa rahoittaa mukana olevien yrityksien omia hankkeita, vaikka itse verkoston rakentamiseen ei olla rahaa hakemassa.

Apua saadaan muun muassa Kasvu Open -ohjelmasta, johon Kitee päätti lähteä mukaan. Ohjelmasta kasvuhakuiset yritykset saavat ohjausta ja neuvontaa liiketoimintansa kehittämiseen.

Elinkeinopäällikkö uskoo, että yhteistyöverkoston suhteen asioita saadaan eteenpäin esimerkiksi marraskuun 11. päivänä, jolloin kiteeläiset yrittäjät kokoontuvat yhteen ja keskustelemaan mahdollisten ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Kiteellä on paljon hienoja asioita, joita kannattaa kehittää edelleen, Heickell sanoo. Hän aikoo itse toimia yhteistyöverkoston rakentajana joka hakee aktiivisesti toimijoille tarpeellisia kumppaneita kasvun vauhdittamiseksi.