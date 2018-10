Ystäväntupa sai sydämellisen lahjoituksen – Elviksen nimeä kantavan hyvätekeväisyysgolfin tuotto Punkaharjulle

Elokuun alussa Kerigolfissa pelattu, rockin kuninkaan Elviksen nimeä kantanut golfin hyväntekeväisyysottelu kantoi satoaan.

Kisan järjesti yhdessä Kerigolfin kanssa Official Elvis Presley Fan Club of Finland ry.

Clubin puheenjohtaja, punkaharjulainen Marko Humia luovutti hyväntekeväisyysottelusta kertyneen 700 euron shekin Punkaharjun Ystäväntuvan toimintaan.

Humian mukaan paikallinen toimija, talkoovoimin toimiva, erityisesti ikä-ihmisten kohtaamispaikka Ystäväntupa valikoitui kohteeksi helposti.

– Nämä rouvat tekevät pyyteetöntä työtä ja omistavat vapaa-aikansa Ystäväntuvalle. He ansaitsevat täyden tuen, hän kuvaili.

Jokaisen Elvis hyväntekeväisyysgolfin pelaajan osallistumismaksusta lahjoitettiin 10 euroa Ystäväntuvan pottiin. Pelaajia oli tänä vuonna 49.

– Kerimaa ja clubimme lahjoittivat loput, että saimme kasaan 700 euron potin. Saman verran kuin viime vuonna Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kerimäen osastolle.

Ystäväntuvan edustajina lahjoitusta ottivat vastaan vastaava emäntä Mirja Kostamo-Karjalainen sekä emännät Helena Lallukka, Marju Siitonen ja juuri vapaaehtoisten joukkoon liittynyt Arja Kosonen.

– Kuulimme lahjoituksesta heti hyväntekeväisyysgolfin jälkeen. Lahjoitukselle on taatusti käyttöä, Kostamo-Karjalainen kiitteli.

Ystäväntupaa pyörittävän Punkaharjun Ystävänpalveluyhdistys ry:n hallitus päättää lahjoituksen käytöstä kokouksessaan myöhemmin syksyllä.

Ystäväntuvalla punkaharjulaiset voivat lounastaa ja vaihtaa kuulumisia kolmena päivänä viikossa, syksystä kevääseen.

– Kesä-elokuussa ollaan kesälomalla. Vakituisia emäntiä meillä on 12, varaemäntiä neljä.

Emäntiä saatiin onneksi pari vuotta sitten rinkiin lisää. Toiminta uhkasi olla jo vaakalaudalla, kun toiminta pyöri liian pieneksi käyneellä porukalla ja emännät väsyivät.

Ystäväntupa on tärkeä kokoontumispaikka etenkin ikäihmisille. Varsinaista ikärajaa ei tietenkään ole, mukaan saa tulla nuorempikin polvi.

–Ruokailijoita meillä on tänä syksynä käynyt 16-36:n välillä. Tapahtumat, kuten paikallisen Los Seniloksen esiintymiset keräävät noin 25-35 kuulijaa, Mirja Kostamo-Karjalainen sanoo.

Kävijöiden suosikkiruokaa ei voi erikseen nimetä, sillä kaikki kotiruoka on suosittua.

– Onneksi Savonlinnan kaupunki luopui Punkalon myyntiajatuksesta. Emmekä maksa tilojemme vuokraa kuin toimintakuukausilta, kesältä saamme vuokran anteeksi.

Paikallisuuden nimiin vannova Marko Humia antaa vielä yhden erikoiskiitoksen lahjoituksen toteutumisen tiimoilta.

– Paikallinen Osuuspankki suostui tekemään tähän tarkoitukseen perinteisen shekin, jollaisia ei ole muuten saanut enää pariin vuoteen. Shekki on juhlallinen luovuttaa, hän myhäili.