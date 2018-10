Eläinlääkäriasema ei ole vieläkään puhdas – lattioista erittyy edelleen haitallisia yhdisteitä sisäilmaan

Viime vuoden joulukuusta asti suljettuna olleen Anttolan eläinlääkäriaseman sisäilmaongelmaa ei ole vieläkään saatu ratkaistuksi.

Sosterin eläinlääkäriasemalla Kerimäen Haapakalliossa on pitkin vuotta tehty vuoron perään korjauksia ja tutkimuksia. Viimeisimmät, syyskuun alussa otetut näytteet osoittivat, että sisäilma ei ole vieläkään puhdasta.

– Haitallisia VOC-yhdisteitä lattiapinnoista ei enää erity liikaa, mutta toisen haitallisen, 2-etyyli 1-heksonaali (2-EH) -yhdisteen arvot ovat edelleen selkeästi koholla ja yli tavoitearvojen, toteaa Sosterin tekninen päällikkö Hannu Kosonen.

Sisäilmatalo Kärki Oy:n tekemien tutkimusten mukaan haitallisten yhdisteiden erittyminen sisäilmaan johtuu todennäköisesti liiman ja muovimaton hajoamisprosessista.

Eläinlääkäriasemalta poistettiin kuntotutkimuksen toimenpidesuositusten mukaisesti kaikki muovimatot ja jyrsittiin betonilattioiden pinta pois.

Lattiaa on sen jälkeen lämmitetty ja kuivattu useaan otteeseen, ja tiloja on tehotuuletettu. Myös tiivistyksiä on parannettu, mutta ongelma ei ole poistunut.

Lattiaa ei voi enää enempää jyrsiä, koska sen alla tulee vastaan vesikiertoinen lattialämmitysverkosto. Seuraavaksi kokeillaan suosituksen mukaan paksun, pH-arvoltaan suuren tasoitekerroksen levittämistä lattian päälle.

– Tasoitekerros levitetään tässä vaiheessa koeluontoisesti yhteen pieneen huoneeseen ja tutkitaan toimenpiteen vaikutukset ensin siinä, ennen kuin koko rakennuksen lattia käsitellään, selvittää Hannu Kosonen prosessin etenemistä.

Asiantuntija-apua on pyydetty VTT:n suunnastakin. Kosonen luonnehtii ongelmaa erittäin poikkeukselliseksi.

– Todella hankala projekti, varsinkin kun tutkimustulokset valmistuvat hitaasti. Viimeisimpienkin näytteiden tuloksia jouduttiin odottamaan kuukausi.

Eläinlääkäriaseman käyttöönotosta ei Kosonen arvioi vielä minkäänlaista aikataulua.

Sisäilmaongelmasta aiheutuneet kustannukset väistötilojen vuokrineen nousevat jo nyt lähemmäs 70 000 euroa. Eläinlääkäriasema on toiminut joulukuusta asti Kerimäen kirkonkylässä Ristisolantiellä.

Kulut on toistaiseksi maksanut Sosteri.

– Tämä homma tehdään nyt loppuun asti ja katsotaan sen jälkeen, löytyykö muitakin maksajia, toteaa Hannu Kosonen.

Anttolan eläinlääkäriasema valmistui vuonna 2013. Ensimmäiset viitteet henkilökunnan oireilusta ilmaantuivat jo vuonna 2016.

Seuraavaksi kokeillaan paksun tasoitekerroksen levittämistä lattian päälle.