Vanhat ihmiset ovat tärkeitä

Kuluvaa viikkoa vietetään Vanhustenviikkona, ja teemaviikkoon liittyen on Puruveden pitäjissäkin tarjolla erilaisia tapahtumia. Seudullista pääjuhlaa vietettiin keskiviikkona Savonlinnassa.

Vanhustenviikon aikana on hyvä nostaa vanhenemiseen liittyviä asioita esille ja samalla huolehtia tärkeästä ja kasvavasta väestöryhmästämme.

Vanhustenpäivää on vietetty vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on Vanhustenviikko, ja tämänvuotisen viikon teemaksi on nostettu ”iloa toimeliaisuudesta”.

Tätä nykyä maassamme on runsaat miljoona ikääntynyttä ihmistä, ja määrä kasvaa. Suomi jatkaa ikääntymistään. Etelä-Savossakin väestöpyramidi jatkaa muuttumistaan yhä vanhusvoittoisemmaksi. Monissa maakunnan kunnissa yli 65-vuotiaiden senioreiden osuus on kolmannes väestöstä.

Puumala edustaa tilastossa maakunnan huippua: liki 40 prosenttia on yli 65 vuotiaita, vahvistaa Etelä-Savon maakuntaliiton tilasto.

Vanhustenviikon valtakunnallisessa pääjuhlassa Kuopiossa puhunut Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara muistutti osuvasti, että toimeliailla ikäihmisillä on valtavasti annettavaa nuoremmille sukupolville esimerkiksi vapaaehtoistyön, vertaistuen, lapsiperheiden avun ja elämänkokemuksen jakamisen kautta.

Se on syytä tiedostaa, että iäkkäiden ihmisten määrän kasvu vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja kaikkiin sukupolviin. Yhteiskunnan tulee ohjata muutosta siten, että pitkä elinikä koituu kaikille hyväksi.

Mitä paremmin fyysinen ja sosiaalinen elinympäristö tukee ikäihmisten elämää, sitä pidemmälle lykkäytyy myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve.

Kuten Lausvaara totesi, sivistynyt yhteiskunta ymmärtää ikäihmisten arvon ja pitää myös kaikista huolta niin, että arvokas vanhuus on jokaisen oikeus.

Janne Tiainen